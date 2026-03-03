TİM Başkanı Gültepe DÜNYA’nın 46. Yaşını kutladı: İş ve ihracat dünyamız için ayrı bir yeri bulunuyor
TİM Başkanı Mustafa Gültepe. “Küresel koşulların ihracatımızın önüne yeni engeller çıkardığı bir dönemde basının rolü giderek daha büyük önem kazanıyor. Çünkü bağımsız medya getirdiği eleştiri ve yorumlarıyla bize ışık tutuyor. 46’ncı yılını kutlayan DÜNYA Gazetesi'nin ise iş ve ihracat dünyamız için ayrı bir yeri bulunuyor” dedi.
Üretim ve ihracatı Türkiye ekonomisinde sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Arzu ettiğimiz oranlarda olmamakla birlikte 2025 yılında da ihracatımızı artırdık. Jeopolitik risklere, emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabetçilik kaybına ve küresel pazarlarda artan korumacılık önlemlerine rağmen geçen yıl ihracatımızı yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara çıkardık. Hizmet ihracatımız ise yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolara ulaştı.
Hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek yıllık rakamlara ulaşmamız elbette önemli. Ancak bu tabloyu iyi analiz etmek durumundayız. 2025’te mal ihracatımızda değer olarak 11,6 milyar dolarlık bir artış gerçekleştirdik. Farkın 7,7 milyar dolarlık kısmı otomotiv, savunma sanayi ve mücevher sektörlerinde sadece beş firmanın ihracatından geldi. Ayrıca 5,4 milyar dolarlık parite kaynaklı artımız var. Yani parite ve beş firmanın katkısı olmasaydı 2025’i ekside tamamlayacaktık.
Üretim ve ihracat yeniden büyümenin lokomotifi olmalı
2026’ya ise 282 milyar dolar mal, 128 milyar dolar hizmet olmak üzere toplamda 410 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başladık. Türkiye’yi uzun vadede en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz. Bu hedef için ihracatımızı tabana yaymamız, tüm sektörlerden katkı almamız, sürdürülebilir büyüme ile her yıl çift haneli artışları yakalamamız gerekiyor. Bunun da yolu üretim ve ihracatı yeniden ekonomik büyümenin lokomotifi yapmaktan geçiyor. Ancak son dört çeyrektir net ihracat büyümeyi aşağı çekiyor. Çünkü maliyetlerle kur arasındaki denge bozuldu.
İhracatçılarımız için rekabetçilikle ilgili sorunlar devam ederken jeopolitik risklerin ve korumacılık önlemlerinin arttığını, yeni ortaklıkların kurulduğunu gözlemliyoruz. En büyük pazarımız konumundaki AB Güney Amerika’daki MERCOSUR ülkeleri ve Hindistan ile STA imzaladı. Söz konusu anlaşmaların orta ve uzun vadede Türkiye’nin ihracatına mutlaka olumsuz yansımaları olacak. Dolayısıyla bizim de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dâhil benzer iş birlikleri için diplomatik yollardan çok daha etkili girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Gümrük Birliği üyesi olmamıza rağmen AB’nin “Made in EU” uygulamasının dışında bırakılma ihtimalimiz de ihracatımız için ayrı bir risk oluşturuyor. Türkiye mutlaka “Made in EU” kapsamında olmalı. Devletimizin ve iş dünyamızın bu konuda yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlanacağını ümit ediyoruz.
Rekabeti destekleyen önlemler gerekli
Küresel koşulların ihracatımızın önüne yeni engeller çıkardığı bir dönemde en azından rekabetçiliğimizi destekleyecek önlemleri mutlaka alabilmeliyiz. Kısa vadede rekabetçiliğimizi kazanabilmemiz için kurun bizi desteklemesi gerekiyor. Ancak bu yıl için kuru rekabetçi seviyeye çıkaracak bir ortam görünmüyor. Dolayısıyla rekabetçiliğimiz yeniden kazanabilmemiz için farklı destek mekanizmalarını devreye almak durumundayız. Bu kapsamda, istihdam desteğinin 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya çıkarılması; döviz dönüşüm desteğinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanacak düzenlemelerin yapılması; ihracatçımızın uzun vadeli ve düşük faizli finansmana erişimini sağlayacak politikaların devreye alınması gerekiyor.
DÜNYA 46 yaşında
İhracatımız açısından zorlandığımız bu süreçte basının rolü çok daha büyük önem kazanıyor. Çünkü bağımsız medya eleştiri ve yorumlarıyla bize ışık tutuyor. Medya tarihimizin saygın isimlerinden rahmetli Nezih Demirkent’in temellerini attığı DÜNYA Gazetesi’nin iş ve ihracat dünyamız için ayrı bir yeri bulunuyor. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinde çığır açan DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır yoluna devam ediyor. Özgür ve özgün yayıncılık anlayışından ödün vermeyen DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, daha nice yıllar diliyorum.