TİM Başkanı Gültepe DÜNYA’nın 46. Yaşını kutladı: İş ve ihracat dünyamız için ayrı bir yeri bulunuyor

Üretim ve ihracatı Türki­ye ekonomisinde sağlıklı ve sürdürülebilir büyü­menin lokomotifi olarak görüyo­ruz. Arzu ettiğimiz oranlarda ol­mamakla birlikte 2025 yılında da ihracatımızı artırdık. Jeopolitik risklere, emek yoğun sektörler­de yaşanan rekabetçilik kaybına ve küresel pazarlarda artan ko­rumacılık önlemlerine rağmen geçen yıl ihracatımızı yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara çıkar­dık. Hizmet ihracatımız ise yüz­de 4,6 artışla 122,6 milyar dola­ra ulaştı.

Hem mal hem de hizmet ihra­catında en yüksek yıllık rakam­lara ulaşmamız elbette önemli. Ancak bu tabloyu iyi analiz et­mek durumundayız. 2025’te mal ihracatımızda değer olarak 11,6 milyar dolarlık bir artış gerçek­leştirdik. Farkın 7,7 milyar dolar­lık kısmı otomotiv, savunma sa­nayi ve mücevher sektörlerinde sadece beş firmanın ihracatın­dan geldi. Ayrıca 5,4 milyar do­larlık parite kaynaklı artımız var. Yani parite ve beş firmanın kat­kısı olmasaydı 2025’i ekside ta­mamlayacaktık.

Üretim ve ihracat yeniden büyümenin lokomotifi olmalı

2026’ya ise 282 milyar dolar mal, 128 milyar dolar hizmet ol­mak üzere toplamda 410 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başla­dık. Türkiye’yi uzun vadede en çok ihracat yapan ilk 10 ülke ara­sına çıkarmak istiyoruz. Bu he­def için ihracatımızı tabana yay­mamız, tüm sektörlerden katkı almamız, sürdürülebilir büyü­me ile her yıl çift haneli artışla­rı yakalamamız gerekiyor. Bu­nun da yolu üretim ve ihracatı yeniden ekonomik büyümenin lokomotifi yapmaktan geçiyor. Ancak son dört çeyrektir net ih­racat büyümeyi aşağı çekiyor. Çünkü maliyetlerle kur arasın­daki denge bozuldu.

İhracatçılarımız için reka­betçilikle ilgili sorunlar devam ederken jeopolitik risklerin ve korumacılık önlemlerinin arttı­ğını, yeni ortaklıkların kuruldu­ğunu gözlemliyoruz. En büyük pazarımız konumundaki AB Gü­ney Amerika’daki MERCOSUR ülkeleri ve Hindistan ile STA im­zaladı. Söz konusu anlaşmaların orta ve uzun vadede Türkiye’nin ihracatına mutlaka olumsuz yansımaları olacak. Dolayısıy­la bizim de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dâhil benzer iş birlikleri için diplomatik yollar­dan çok daha etkili girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Gümrük Birliği üyesi olmamıza rağmen AB’nin “Made in EU” uygulama­sının dışında bırakılma ihtima­limiz de ihracatımız için ayrı bir risk oluşturuyor. Türkiye mut­laka “Made in EU” kapsamında olmalı. Devletimizin ve iş dünya­mızın bu konuda yürüttüğü giri­şimlerin olumlu sonuçlanacağı­nı ümit ediyoruz.

Rekabeti destekleyen önlemler gerekli

Küresel koşulların ihracatımı­zın önüne yeni engeller çıkardığı bir dönemde en azından rekabet­çiliğimizi destekleyecek önlem­leri mutlaka alabilmeliyiz. Kısa vadede rekabetçiliğimizi kaza­nabilmemiz için kurun bizi des­teklemesi gerekiyor. Ancak bu yıl için kuru rekabetçi seviyeye çı­karacak bir ortam görünmüyor. Dolayısıyla rekabetçiliğimiz ye­niden kazanabilmemiz için fark­lı destek mekanizmalarını dev­reye almak durumundayız. Bu kapsamda, istihdam desteğinin 6 bin liraya, asgari ücret desteği­nin 2 bin 500 liraya çıkarılması; döviz dönüşüm desteğinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygu­lanacak düzenlemelerin yapıl­ması; ihracatçımızın uzun vadeli ve düşük faizli finansmana eri­şimini sağlayacak politikaların devreye alınması gerekiyor.

DÜNYA 46 yaşında

İhracatımız açısından zorlandığımız bu süreçte basının rolü çok daha büyük önem kazanıyor. Çünkü bağımsız medya eleştiri ve yorumlarıyla bize ışık tutuyor. Medya tarihimizin saygın isimlerinden rahmetli Nezih Demirkent’in temellerini attığı DÜNYA Gazetesi’nin iş ve ihracat dünyamız için ayrı bir yeri bulunuyor. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinde çığır açan DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır yoluna devam ediyor. Özgür ve özgün yayıncılık anlayışından ödün vermeyen DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, daha nice yıllar diliyorum.