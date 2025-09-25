TİM Başkanı Gültepe evine yönelik operasyon iddialarına ilişkin konuştu

Nurdoğan Arslan Ergün

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, evine baskın yapıldığına dair basına yansıyan haber ile ilgili ilk kez konuştu.

Gültepe, “Haberdeki çoğu bilgi yanlış. 10 gün önce yaşanan bir olay yeni olmus gibi servis edilmiş. Olayın benimle ilgisi yok, burada değildim, Fransa’daydım. Ailem de şehir dışındaydı. Evde sadece görevli vardı. Olay, aranan bir vatandaşın o bölgede olduğu sinyali ile ilgili. Bölgede 3-4 eve girilmiş, talih bize vurmuş. Şafak diye bir şey yok. Biz bunu bir kaza olarak yorumluyoruz. Giderken arabayı ben çarpmadım, başkası çarpmış" yorumunu yaptı.

'Haberin servis edilme zamanı manidar'

Gültepe, haberin servis edilme zamanını ise "çok manidar" olarak yorumladı.