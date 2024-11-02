TİM Başkanı Gültepe, ihracat rekorunu değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Toplantıda savunma sanayiine yönelik saldırıları kınayan Gültepe, “Türkiye terörden çok çekti, hainlere inat çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında 23,6 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını belirten Gültepe, geçen yıla göre yüzde 3,6’lık bir artış yaşandığını ve bu rakamın ekim ayları bazında bir rekor olduğunu söyledi. Gültepe, "İlk 10 ayda 216,4 milyar dolara ulaştık, son 12 ayda ise 262,3 milyar doları aştık" dedi. Hizmet ihracatının da önemine değinen Gültepe, tahminlere göre ekim ayında yaklaşık 11 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini ekledi.

Otomotiv sektörünün ekim ayında 3,58 milyar dolarlık ihracatla lider olduğunu ifade eden Gültepe, “Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimya, 1,58 milyar dolarla hazır giyim, 1,55 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörleri takip etti” dedi. İhracatını en fazla artıran sektörlerin ise yüzde 78 ile gemi ve yat, yüzde 61 ile savunma ve havacılık, yüzde 58 ile fındık ve yüzde 45 ile zeytin ve zeytinyağı olduğunu belirtti.

En çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya olduğunu ifade eden Gültepe, “122 ülkeye ihracatımızı artırdık. Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat 9,9 milyar dolara ulaştı, kıtanın toplam ihracatımızdaki payı yüzde 57 oldu” dedi.

Birim ihracat değerinin yüzde 7 artarak 1,56 dolara çıktığını kaydeden Gültepe, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü'nün raporlarına göre küresel talebin 2025’e kadar zayıf seyredeceğini, buna rağmen üretmeye ve ihracatı artırmaya devam edeceklerini ifade etti. 2024 gibi zor bir yılı geride bırakırken ihracatta artıda olmanın önemine dikkat çeken Gültepe, ihracatı artırmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.