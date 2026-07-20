TİM Başkanı Gültepe: İhracatta 2030 hedefi 500 milyar dolar

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA Finans Masası'nda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girmesinin ulaşılabilir bir vizyon olduğunu belirtti.

Son 12 aylık ihracatın 278 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gültepe, mevcut yüzde 3-5 bandındaki büyüme oranlarının yeterli olmadığını ifade ederek, ihracatta sürdürülebilir çift haneli büyümenin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

2030 hedefi 500 milyar dolar

Mal ve hizmet ihracatında toplam 500 milyar dolarlık hedef belirlediklerini dile getiren Gültepe, Türkiye'nin bugün yaklaşık 400 milyar dolarlık seviyede bulunduğunu, teknolojik sektörlerin bu hedefe ulaşmada belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

İşçilik maliyetlerinin üretim üzerindeki etkisinin arttığını belirten Gültepe, emek yoğun sektörlerin rekabet gücünü koruyabilmesi için maliyet baskılarının hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

"Rekabetçilik çözülmeden finansman yeterli olmaz"

İhracatın son altı çeyrektir büyümeye katkı vermediğine dikkat çeken Gültepe, bunun üretim tarafındaki sıkıntılara işaret ettiğini söyledi.

Rekabetçilik sorununun çözülmesinin öncelikli konu olduğunu vurgulayan Gültepe, finansman ve yatırım paketlerinin önemli olduğunu ancak rekabet gücü artırılmadan bu desteklerin yatırımlara yeterince dönüşemeyeceğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın reeskont kredi limitini artırmasını olumlu değerlendiren Gültepe, ihracatçılara daha düşük maliyetli finansman imkanlarının sağlanmasının önemine işaret etti.

Yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına vurgu

Mustafa Gültepe, firmaların yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilgisinin arttığını belirterek, Türkiye'nin yalnızca bu teknolojileri kullanan değil, aynı zamanda yazılım geliştiren ülkeler arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayiinde yakalanan başarının yapay zeka ve yazılım alanlarına da taşınabileceğini ifade eden Gültepe, yüksek teknolojili üretimin payını artıracak uzun vadeli yatırım planlarının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

İhracat haftası hayata geçirilecek

TİM'in yeni dönemde "İhracat Haftası" organizasyonunu başlatmayı planladığını açıklayan Gültepe, dünyanın farklı ülkelerinden alıcıları İstanbul'da buluşturacak organizasyonla Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesinin daha etkin tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gültepe, mevcut ihracatçıların maliyet baskıları nedeniyle pazarlarını korumakta zorlandığını, ilk kez ihracat yapan firma sayısında da son dönemde önemli düşüş yaşandığını belirterek, 2027'den itibaren tüm sektörlerde aylık bazda çift haneli ihracat artışı beklediklerini sözlerine ekledi.