TİM Başkanı Gültepe: 'Kalkınma Yolu Projesi' Irak-Türkiye işbirliğine güç katacak

'Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri' kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Basra'ya giden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM olarak Türkiye'de dış ticareti ilgilendiren tüm konularda aktif rol aldıklarını belirterek, ticaret heyetlerinin, faaliyetleri arasında önemli yer tuttuğunu, burada başlatacakları yeni işbirlikleriyle karşılıklı ticarette yeni bir sayfa açmayı arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin yıllar içinde önemli ivme kazandığına işaret eden Gültepe, "Türkiye, Irak'ın ihracatında 11. sırada yer alıyor. İthalatında ise Çin'den sonra 2. sıradayız. Geçen yıl 12,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İthalatımız ise 1,5 milyar dolar düzeyinde oldu" diye konuştu.

Ekonomilerimiz birbirini tamamlıyor

Irak'ın bu coğrafyada Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunun altını çizdi. İki ülke arasında hububat, kimyevi maddeler, mobilya, çelik gibi sektörlerde güçlü işbirliğinin olduğunu ifade eden Gültepe, "Ülkenizde Türk ürünlerinin tercih edilmesi, ekonomilerimizin birbirini nasıl tamamladığını gösteriyor" dedi.

Gültepe, Kalkınma Yolu Projesi ile işbirliğinin çok daha güçleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Basra, Kalkınma Yolu Projesi'nin başlangıç noktası. Türkiye, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ağıyla burada inşa edilen Fav Limanına bağlanacak. Böylece Avrupa'dan Körfez ülkelerine kesintisiz bir ticaret koridoru oluşacak. Bu koridor birçok avantajı beraberinde getirecek. Örneğin ürün sevkiyat süresi kısalacak, lojistik maliyeti düşecek, ekonomik işbirliğimiz güçlenecek ve ülkelerimiz arasında ticaret hacmi büyüyecek."

Irak'ta yürütülen projelerde aktif rol üstlenmeye hazırız

Gültepe, Irak'ta pek çok altyapı, yol, alışveriş merkezi, sağlık ve eğitim yapılarında Türk müteahhitlerin imzasının olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Biz Irak halkının yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz coğrafi yakınlığı ve deneyimiyle Irak'ın her bölgesine güçlü destek sağlıyor. Tarihi dostluğumuzu, ticaretle güçlendirmeyi arzuluyoruz... Irak'ta yürütülen projelerde aktif rol üstlenmeye ve ticareti her alanda ileriye taşımaya hazırız" ifadelerini kullandı.