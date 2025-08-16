TİM Başkanı Gültepe: “Katma değeri artırmanın kaldıracı tasarım olmalı”

Hamide HANGÜL / İSTANBUL

Türkiye mobilya sektörü, İs­tanbul Fuar Merkezinde bu yıl 25-27 Eylül’de düzenle­necek “Furnishings & Design Is­tanbul (FDI)” fuarında buluşacak. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından organize edilen ve mobilyadan aydınlatma­ya, ev tekstilinden aksesuara ka­dar çok sayıda markanın yer alaca­ğı tasarım ve dizayn fuarına, yerli ve yabancı 25 bin ziyaretçi bekleni­yor. Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ticarette sürdürülebilir başarının belli kri­terleri olduğuna işaret ederek, bu başlıkları yüksek teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, dijitalleş­me, yeşil üretim ve tasarım olarak sıraladı. Pazarda sürdürülebilir bir yer edinmek için tasarımın, iş sü­reçlerinin merkezine alınması ge­rektiğinin altını çizen Gültepe, aynı zamanda tasarımın, katma değeri artırmanın bir kaldıracı olarak kul­lanılması gerektiğinin altını çizdi.

“Son 25 yılda önemli mesafeler kat ettik”

Mobilya sektörünün, tasarım, markalaşma ve yurt dışına açıl­ma konusunda son 25 yılda önem­li mesafe kat ettiğini dile getiren Gültepe, “Artan üretim gücümüz, markalaşma yolunda attığımız adımlar, tasarım ve Ar-Ge yatı­rımlarımız bizi küresel arenada daha görünür hale getirdi. 2000’li yılların başında sadece 180 mil­yon dolar olan mobilya ihracatı­mız, bugün 5 milyar dolara ulaştı. Bugün, mobilya ihraç eden ülke­ler arasında ilk 10’dayız” diye ko­nuştu. Sektörün, 200’ü aşkın ül­keye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gültepe, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sektörde, dış tica­ret fazlası veren az sayıda ülkeden biriyiz. Geniş pazar çeşitliliğimiz, bizi bölgesel ve küresel krizlere karşı daha dayanıklı kılıyor. Önü­müzdeki dönemde tasarım çarpa­nına daha da odaklanarak ihracat­ta kilogram başına değeri artırma­mız gerekiyor. Üretimimize değer katan, yurt dışında, Türkiye Mar­kası algısını güçlendiren her çalış­mayı önemsiyoruz.”

Tasarım güçlü bir rekabet aracı

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise tasarımın güçlü bir rekabet ara­cı olduğunu söyledi. Mobilya baş­ta olmak üzere tüm iç mekan üre­tim alanlarının, tasarımdan temel beklentisinin özgünlük, yenilik ve inovasyon yoluyla ihracat ve satış­ların artırılması olduğuna belirten Güleç, “Ancak bu tek başına yeterli değil. Buna kârlılığın artışı da eşlik etmeli. Bu iki ticari hedefe ulaşı­lırken, tasarım bir yandan üretim ve tüketim zincirinin ekolojik ve sosyal maliyetini minimize etmeyi amaçlamalıdır. Nihayetinde, bu üçmaddeyi gerçekleştirerek tasarım, sürdürülebilir markalaşmayı des­teklemelidir” diye konuştu.

Bu yıl fuar alanını 5 bin metre­kareden fuaye dahil 12 bin metre­kareye çıkardıklarını da açıklayan Güleç, “100 markamız ürün sergi­lemesi yapacak. FDI çatısı altın­da; tasarımcı ile çalışan, yeni ürün ve tasarım geliştiren markaların ürünleri sergilenecek. Ayrıca 3 gün boyunca FDI Talks oturumla­rımız olacak. Almanya, Belçika ve İtalya’dan yabancı konuşmacıları­mız olacak. Her biri kendi alanında uzman 70 isim bu panellerde ko­nuşacak” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya ‘Türk markası kalite demek’ algısını nakşedeceğiz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 45 yıl önce ihracatının lokum, fındık, kuru üzüm, kuru incir ve Türk tütünü olarak bilindiğine işaret etti. Bolat, “Bunlar arasında yapım şekli olarak da Türk kahvesi meşhurdu. Ancak onun üzerine Türk kumaşı, seramiği, savunma sanayi ürünlerini, mobilyasını çelik ürünlerini, inşaat malzemesi ürünlerini de hep birlikte nakşettik. Türk mobilyası da artık dünyada aranılan bir kalitenin adı oldu. Bunu daha başka ürünlerle de geliştireceğiz. Sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe Türkiye demek, Türk malı, Türk hizmeti demek kalite demektir algısını ve gerçeğini bütün dünyaya göstereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” açıklaması yaptı.