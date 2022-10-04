TİM Başkanı Gültepe: Paritenin ihracata olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, paritedeki düşüşün eylül ihracatına 1,8 milyar dolarlık negatif etki yaptığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Gültepe, eylül ayında ihracatın yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gültepe, "Böylece bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat performansını gerçekleştirdik. İhracatımız 9 ayda 188 milyar doları, 12 ayda ise 252 milyar doları aştı. Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdık. Biliyorsunuz, küresel ticarette daralma endişesi giderek büyüyor. Ekonomilerdeki olumsuz iklime rağmen elde edilen bu başarı çok daha anlam kazanıyor. Eylülde 15 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla 2,9 milyar dolarla kimya, 2,7 milyar dolarla otomotiv, 1,9 milyar dolarla hazır giyim, 1,7 milyar dolarla çelik ve 1,3 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörlerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Paritenin olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı"

Rekabet gücünün yüksek olduğu, bölgeye ihracatın nispeten düşük kaldığı sektörlere odaklandıklarını belirten Gültepe, "Heyetlerimize 257 yabancı firmadan 350 temsilci katıldı. Firmalarımız, 600'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu ülkelerde Türk ürünlerine büyük ilgi olduğunu bir kez daha gözlemledik. Ticaret diplomasimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu ay Hindistan ve Filipinler'e heyetlerimiz olacak. 2023'te bir ay yakın, bir ay uzak ülkeye ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. 1.942 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız, eylül ayında 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi. Diğer yandan, euro/dolar paritesindeki değişimin negatif etkisi eylülde de ne yazık ki devam etti. Yılbaşında 1,15 seviyelerinde olan parite eylülde 0,96 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki düşüş, eylül ihracatımıza 1,8 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Yılın son çeyreğine girerken paritenin ihracatımıza olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı. Bu kritik dönemde özellikle Euro Bölgesi'ne ihracat yapan firmalarımızın parite riskini göz önünde bulundurarak fiyatlandırma yapmaları önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor"

Avrupa'yı etkileyen enerji krizini dikkatle takip ettiklerini kaydeden Gültepe, "Öncelikle ifade etmeliyim ki ihracatçılarımız müsterih olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Türkiye'nin enerji güvenliğinde bir sorun gözükmüyor. 9 Eylül'de Avrupa Olağanüstü Enerji Konseyi'nin toplantısı sonucunda ortak bir bildiri yayımlandı. Avrupa'da enerji yoğun sektör temsilcileri üretim süreçlerinin aksamaması adına hızlı ve kesin çözüm taleplerinde bulunuyor. Sektör başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda, enerji krizinin bazı sektörlerimiz için fırsat, bazı sektörlerimiz için risk oluşturduğunu gördük. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi sektörlerde talep artışı olacağını tahmin ediyoruz. Enerji krizi nedeniyle Avrupa yeşil dönüşümü ikinci plana atmış görünüyor. Ancak önümüzde Yeşil Mutabakat gibi iddialı bir hedef bulunuyor. Kriz atlatıldıktan sonra Avrupa bu hedefe çok daha fazla odaklanacak. Dolayısıyla ihracat ailesi olarak sadece bugüne değil, yarınlara da hazırlanmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.