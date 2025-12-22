TİM Başkanı Gültepe: Rekabetçiliği kazanırsak 282 milyar dolar mümkün

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2026 Ticaret Heyetleri Lansmanı ve B2B Hedef Ülkeler Stratejisi'nin tanıtımı TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe son üç yıldır fuar katılımlarına ve heyet organizasyonlarına çok önem verdiklerini belirterek, bu çalışmaları Türkiye'nin üretim potansiyelini dünyaya tanıtmada imkan sağlayan en önemli platformlar olarak gördüklerini vurguladı.

Türkiye'nin bu coğrafyanın en önemli üretim üssü olduğunu dile getiren Gültepe, "Güçlü bir üretim alt yapımız var. Bazı tarımsal ürünlerin üretiminde dünya lideriyiz. Sanayinin bazı kollarında ilk üçte yer alırken, küresel oyuncu olduğumuz sektörlerimiz var. Made in Türkiye markası bugün dünyada kalitenin ve güvenin adı olarak biliniyor" ifadelerini kullandı.

Gültepe, TİM olarak bu imajı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresinde olursa olsun Made in Türkiye imajına katkı vereceğine inandığımız fuarlarda ihracatçı birliklerimizle yerimizi alıyoruz. Yine ihracatçı birliklerimizle yoğun bir heyet programı yürütüyoruz. Bu yıl ihracatçı birliklerimizle toplamda 200 civarında heyet programı ve 300'ü aşkın fuar katılımı gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarla yeni pazarların kapılarını aralıyor, firmalarımızı yeni alıcılarla buluşturuyoruz. Mevcut pazarlarda yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. 200 civarındaki heyet programının 32'sini TİM organizasyonunda gerçekleştirdik. 546 işletmemizi 4 bine yakın firma ile buluşturduk. Yaklaşık 9 bin ikili iş görüşmesi yaptık."

"2026'da toplam 38 heyet hedefliyoruz"

Mustafa Gültepe, 2026'da toplam 38 heyet hedeflediklerini belirterek, "Birliklerimizin düzenleyeceği organizasyonlarla beraber bu sayı 200'ü geçecek. 2026'da gelişmiş pazarlarda, yeni nesil 'TİM Vizyon Heyetleri' dönemini başlatacağız" dedi.

TİM'in gerçekleştireceği programları, sadece B2B görüşmelerle sınırlı tutmayacaklarını dile getiren Gültepe, sektörel panellerle pazarın en önemli oyuncularını ve kanaat önderlerini bir araya getireceklerini anlattı.

Gültepe, üretim ve ihracat açısından son iki yılın zor geçtiğini ifade ederek, "Üretim maliyetlerimiz dolar bazında Asya'daki rakiplerimizden minimum yüzde 50-60, Doğu Avrupa'dan yüzde 15-20 daha pahalı. Dolayısıyla fiyat tutturamıyoruz. Bir süredir dünyaya ürünün yanında enflasyonumuzu ihraç etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iddialı olduğumuz birçok sektörde fiyat problemi nedeniyle rekabetçiliğimiz zayıfladı" açıklamasında bulundu.

Hedef 282 milyar dolar ihracat

Gültepe, küresel ticarette 2026 yılının da zorlu geçeceğine işaret ederek, jeopolitik riskler ile ticaret savaşları ve artan korumacılık önlemlerinin ihracat üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bu dönemde yeniden rekabetçi koşullara dönmenin kritik önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, ihracatı önceleyen politikalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Gültepe, rekabet gücünün yeniden kazanılması halinde Orta Vadeli Program’da 2026 yılı için öngörülen 282 milyar dolarlık mal ihracatı hedefine ulaşılabileceğini ifade etti.