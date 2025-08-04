TİM Başkanı Gültepe: Rekor ihracata rağmen rekabet gücümüz zayıflıyor

Türkiye, temmuz ayında 25 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdi. Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede rakamların arkasındaki yapısal sorunlara dikkat çekti.

Gültepe, özellikle otomotiv ve kimya sektörlerinin güçlü performans gösterdiğini, savunma sanayisinin de artış eğiliminde olduğunu belirtirken, döviz paritesinin yalnızca temmuz ayında ihracata 1,9 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti.

Ancak artan ihracat rakamlarına karşın, ihracatçının üretim ve maliyet baskısı altında olduğuna işaret eden Gültepe, "Rakamlar iyi geliyor ama neden şikayetçisiniz deniyor. Oysa detaylara bakıldığında tablo farklı" dedi.

Dolar bazlı maliyetler arttı

Pandemi döneminde elde edilen ivmenin son iki yılda zayıfladığını belirten Gültepe, özellikle işçilik maliyetlerinin dolar bazında 2,5 katına çıktığını, bu durumun küresel rekabette Türk ihracatçısını zorladığını dile getirdi.

Kur-faiz-enflasyon üçgeninde denge bozuldu

Enflasyonu düşürme amacıyla uygulanan yüksek faiz politikasının, ihracatçıları rekabetten uzaklaştırdığını vurgulayan Gültepe, "Alıcılar fiyat artırmak istemiyor. Dolayısıyla biz, alternatif pazarların tercih edilebilir ürünleriyle aynı sepette yer almakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

TL'deki değerlenme sanayiye yük getiriyor

Gültepe, kurun değerli kalmasının üretim üzerindeki etkisini de değerlendirerek, “Değersiz TL gibi bir beklenti yok ama çok güçlü TL'nin de sanayi üzerinde ciddi baskısı var” dedi.