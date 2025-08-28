TİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 milyar doların üzerinde bir iş potansiyeli görüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye'deki yeni yönetimle birlikte iki ülke arasında kısa zamanda 3 milyar doların üzerinde bir iş potansiyeli gördüklerini belirterek, "Türkiye bulunabilecek iyi bir model olabilir. Biz rahat bir şekilde rehberlik yaparak büyük potansiyel yakalayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Gültepe, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla dün açılışı yapılan 62. Şam Uluslararası Fuarı ile iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de geçmiş dönemde güçlü işler yaptığını vurgulayan Gültepe, "Suriye'deki yeni yönetimle birlikte kısa zamanda 3 milyar doların üzerinde bir iş potansiyeli görüyoruz. Türkiye bulunabilecek iyi bir model olabilir. Biz rahat bir şekilde rehberlik yaparak büyük potansiyel yakalayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Gültepe, son dönemde ikili ticarette artış olduğuna işaret ederek, Türk firmalarının, karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirip, özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde her sektöre yönelebileceği işler olduğunu söyledi.

Gıdadan altyapıya kadar işbirliği imkanları

Türkiye'nin yeni dönemde Suriye pazarında özellikle gıda sektörüne odaklanacağı bilgisini veren Gültepe, ayrıca konfeksiyon konusunda Türkiye'ye komşu illerin iyi bir potansiyeli bulunduğunu dile getirdi. Gültepe, altyapı konusunda karşılıklı çalışmaların hızlandırılmasının önemine dikkati çekerek, sanayinin bölgeye ulaşabilmesi için enerjinin olmazsa olmaz sektörlerden olduğunu kaydetti.

TİM Başkanı Gültepe, fuar kapsamında yapılan ikili görüşmeler doğrultusunda TİM bünyesinde kurulan Suriye Masası'nın karşılıklı ticareti daha da güçlendirme noktasında önemli olduğunu sözlerine ekledi.