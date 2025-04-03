TİM Başkanı Gültepe: Tarifelerin kaldırılması gündeme gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel ticaret gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNBC-e’ye konuşan Gültepe, Türkiye’nin tarifelerin en az uygulandığı ülkeler arasında yer aldığını vurgularken, bu gelişmelerin küresel ticarette yeni bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Gültepe, “Trump, daha fazla dış ticaret açığı verdiği ülkelere yönelik tarifeleri artırarak uzun süredir konuşulan adımları hayata geçirdi. Bu yeni vergi sistemi özellikle Uzakdoğu ülkeleri için kaygı yaratırken, ABD’yi birinci pazar haline getiren ülkelerde de endişe uyandırdı. Sürecin devamında ABD ekonomisinde enflasyonist baskılar görülebilir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ABD ile ticareti dengeli"

Türkiye’nin ABD ile yaklaşık 15-16 milyar dolarlık ihracat, 12-13 milyar dolarlık ithalat düzeyinde dengeli bir dış ticaret ilişkisi olduğuna dikkat çeken Gültepe, bu çerçevede tarifelerin kaldırılması yönünde diplomatik girişimlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Trump’ın ilk döneminde iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini tartışıyorduk. Bugün de benzer hedefler konuşulmalı. Türkiye olarak daha düşük tarife uygulanan ülkelerden biriyiz. Her ülke kendi kapasitesine göre bu tarifeleri yeniden değerlendirecektir. Türkiye açısından da rekabet gücünü korumak için yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor" dedi.

"Mayıs’ta gündeme gelebilir"

Mustafa Gültepe, önümüzdeki süreçte bakanlıklarla birlikte tarifelerin kaldırılması için girişimlerde bulunabileceklerini belirterek, “Mayıs ayında yapılacak toplantılarda bu konuyu masaya yatırmayı planlıyoruz. Eğer rekabetçiliğimizi güçlendirebilirsek, 2028 için belirlediğimiz 375 milyar dolarlık ihracat hedefi ulaşılabilir hale gelir” diye konuştu.