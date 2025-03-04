TİM Başkanı Gültepe'den ihracat değerlendirmesi: Üç ülkede rekor kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıdaki konuşmasında ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Şubat ayının 20,8 milyar dolar ihracatla tamamlandığını kaydeden Gültepe, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 ekside, iki aylık ihracatın ise 41,9 milyar dolarla geçen yılın yüzde 2,1 üstünde olduğunu belirtti.

Lider otomotiv

Gültepe, şubat ayında yaklaşık 9 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Sektörlere baktığımızda, otomotiv, 3 milyar dolarlık ihracatla liderliğini sürdürüyor. Kimya 2,5 milyar dolar, hazır giyim 1 milyar 360 milyon dolar, elektrik-elektronik 1,3 milyar dolar, çelik sektörümüzse 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda, mücevher 381 milyon dolar, savunma ve havacılık 134 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 39 milyon dolarla öne çıktı. Geçen ay mücevherde 862 milyon dolar, savunma ve havacılıkla 434 milyon dolarlık ihracata ulaşmasaydık kaybımız biraz daha fazla olacaktı."

35 kentin ihracatı arttı

Firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 35 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gültepe, en çok ihracat yapan 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını söyledi. Gültepe, Niğde ve Erzincan'ın, tarihlerinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştığının altını çizerek, şubatta ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1046 olduğunu ifade etti.

Ülkelerde büyük artış

Şubatta en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandığını bildiren Gültepe, "44 ülkede yüzde 50'nin, 77 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda 104 ülkeye ihracatımızı artırdık. Ürdün, Portekiz ve Malezya'ya ihracatta rekor kırdık." dedi.

İlk iki ayda hedefin gerisinde kalındı

Gültepe, 2025'e 280 milyar dolar ihracat hedefiyle başlandığına ve hedefe ulaşılabilmesi için bu yıl ihracatın en az yüzde 7 artırılması gerektiğine dikkati çekti.

İlk iki ayda hedefin gerisinde kalındığına işaret eden Gültepe, şunları kaydetti: "Ancak, biz, bütün ihracatçılar olarak moralimizi bozmadan gerek pazar çeşitliliğimizi artırarak, gerekse katma değerli ihracatımızı güçlendirerek hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı hep beraber sürdürüyoruz. Bu ay Bulgaristan, nisanda Çin ve Libya ticaret heyetlerimizi düzenleyeceğiz. Bölgesel toplantılarımızla ihracatçılarımızın sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm önerilerimizi istişare ediyoruz. Cuma günü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızı yapacağız. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ağırlayacağız. Bakanlığının sorumluluk alanına giren konularla ilgili iyi bir istişare toplantısı olacağını tahmin ediyorum."