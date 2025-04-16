TİM Başkanı Mustafa Gültepe: ABD'nin vergi uyguladığı ülkelerden hâlâ yüzde 25 daha pahalıyız

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Çin'in ABD pazarının boşluğunu Avrupa ile dolduracağını söyleyen Gültepe, vergilerin uygulanma süresinin 90 gün ötelenmesini de firmalar açısından belirsizlik olarak yorumladı.

'Yüzde 2.5'luk artışlarla hedefi yakalamak zor'

Perakende Zirvesi'nde konuşan Gültepe, Türkiye'nin ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alabilmesi için her yıl yüzde 10 büyüme kaydetmesi gerektiğini dile getirerek, "Ne var ki yüzde 2.5'luk artışlarla bu hedefi yakalamak zor. Hazır giyim gibi geleneksel sektörlerimiz son bir yıldır eksi veriyor. Şimdi olmasa bile yakın zamanda bu ciddi bir sorun demektir. Üretim gücümüz zayıflıyor" dedi.

'Girdi maliyetleri temel sorunumuz'

Ara malı ve hammadde fiyatlarına uygulanan vergilere de değinen Gültepe, "Türkiye hammadde mi satacak, mamul mü, buna karar vermesi lazım. Yüzde 20 farkla aldığımız hammadde ile rekabetçi olma şansımız yok. Girdi maliyetleri temel sorunumuz, neredeyse AB ülkeleri ile aynı seviyedeyiz" diye konuştu.

Teşviklerle ilgili bir soruya da cevap veren Gültepe, "Teşviklerle ilgili gidebileceğimiz çok yer yok. Rekabetçi noktaya teşviklerle gelemeyiz" diye konuştu.

'Alıp satsak daha çok kâr ederiz'

Gültepe, son zamanlarda artan e-ithalat konusuyla ilgili de "Ordan alıp satsak daha çok kâr ederiz" yorumunu yaptı.