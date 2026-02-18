TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Sektörlerimiz ihracatta oyundan düşüyor
Mustafa Gültepe, EHKİB Ödül Töreni’nde artan maliyetler ve kur-enflasyon dengesizliği nedeniyle başta hazır giyim olmak üzere birçok sektörün rekabet gücünü kaybettiğini söyledi. Gültepe, desteklerin artırılması ve üretim odaklı politikalara hız verilmesi çağrısı yaptı.
Özlem SARSIN - İZMİR
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları 2025 Yılı Ödül Töreni düzenledi. 67 ihracatçı firma ödüle layık görüldü. Ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı. Önümüzdeki nisan ayında seçimli genel kurula gidecek olan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (EHKİB) Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, başkanlık için adaylığını açıkladı.
“Türkiye’nin problemi rekabetçilik”
TİM Başkanı Mustafa Gültepe yaptığı konuşmada Türkiye’nin probleminin rekabetçilik olduğunu söyleyerek, 4-5 sektör hariç pek çok sektörde rekabetçilik sorunu olduğunu ifade etti.
Son 3-4 yılda bozulan rasyolarla bu durumu anlatmaya çalıştıklarını belirten Gültepe, “Ocak 2022-Ocak 2026 dönemine baktığınız zaman ücretlerdeki artış yüzde 500, sadece enflasyon artışı yüzde 367, kurun artışı yüzde 20. Tabi sadece işimiz kur değil. Hiç kimse değersiz bir TL istemez. Bozulan rasyolara bakınca, rekabet gücü düşüyor. Pahalı kalıyoruz. Giderlerimiz artıyor gelirler düşüyor. Makas eskiden yüzde 5-10’du tolere ediyordu ama şimdi çok daha fazla sürünce problem ondan çıkıyor. Büyümede de aynı şeyi görüyorsunuz. Türkiye’nin büyümesi güzel ama net ihracatın büyümeye katkısı yok. Üretim ağırlıklı büyümeliyiz. Böylece önümüzdeki dönemlerde ortaya koyacağımız hedefleri daha kolay tutturabiliriz” dedi.
“İhracat Türkiye'nin büyümesine katkı vermiyor”
Sağlıklı ve sürdürebilir ekonomik büyümenin üretim ve ihracatla sağlanabileceğine inandıklarını vurgulayan Gültepe, “Ekonomimiz yüzde 5 büyüdüyse bunun yarısı ihracattan gelmeli diyoruz. Ancak bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Net ihracat bir yıldır Türkiye’nin büyümesine katkı vermiyor. Tam aksine aşağıya çekiyor. 2025’te ihracatımız yüzde 4,5 arttı. Mal ihracatında 273,4 milyar dolarla en yüksek yıllık değere ulaştık. Hizmet ihracatıyla birlikte 396 milyar doların üzerine çıktık. Ama tüm bu veriler, işlerin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Aksine alarmın rengi gittikçe kırmızıya dönüyor. Çünkü hazır giyim başta olmak üzere birçok sektörümüz oyundan düşüyor” dedi.
“Tek rakamlı ihracat artışları yetmiyor”
Türkiye’nin pahalı olması konusunda yaptığı açıklamaların farklı kesimlerde ilgi gördüğünü ifade eden Gültepe, “Aslında herkes aynı şeyi düşünüyor ama dile getirmede sıkıntı var. Doğru bir şekilde dile getirdiğim sürece Türkiye adına desteklediğimi düşünüyorum. Eksileri de doğruları da söyleyeceğiz. Eksileri de söyleyeceğiz ki doğruyu yapalım. Türkiye’nin ihracatı yüzde 4.5 arttı ama bu artış nereden kaynaklandı ona da bakmak lazım. Eksik ne oldu ona da bakmak lazım. Ama hedefimiz belli orta vadede Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına koyabilmek. Onun için de tek rakamlı artışlar bize yetmez. Mutlak suretle çift rakamlı artış olması lazım onu da tüm sektörlerin yapması lazım” dedi. Hazır giyim sektörünün son üç yılda güç kaybeden bir sektör olduğunu dile getiren Gültepe, “Yaklaşık 4.4 milyar dolar eksi yazdık. 21 milyar dolardan 17 milyar dolara geriledik. Tekstil biraz daha şanslı. İkisi ayrılmaz sektör, birbirini tamamlayan sektör. Bir de yan sanayimiz var, bunu da koyduğumuz zaman aslında 33 milyar dolar üzerinde katkı sağlayan bir sektör” dedi.
“Enflasyonumuzu satmaya çalışıyoruz”
Finans ve işçilik giderlerindeki artışa da işaret eden Gültepe bu konuda şunları söyledi, “Bu giderler hazır giyimde yüzde 60-70’lere dayanıyor. Eskiden yüzde 20-25 arasında olan kesim ütü dikim paket dediğimiz olay yüzde 45-50 arasında değişiyor. Bunu niye yabancı alsın? Biz enflasyonumuzu ihraç etmeye çalışıyoruz ama alan da yok. Bu enflasyonu alma şansları yok. Ortak akılla, üretime dayalı politikaların daha hızlı devreye girmesi lazım. Üç yıldan beri enflasyon düşmüyor. Hazır giyimde ithalat son 3 yılda 5 milyara dayandı. Firmalar Anadolu’ya taşındı. Bir sloganımız vardı İstanbul’u moda merkezi haline Anadolu’yu üretim üssü haline getireceğiz. Aslında getiriyorduk, derken böyle sorunlara düştük” dedi.
“Pazar kaybetmeden değer bazlı ihracatı güçlendireceğiz”
EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ise, 2025 yılı yıl sonu hedeflerinin mutlak büyüme yerine, pazar kaybetmeden değer bazlı ihracatı güçlendirmek üzerine konumlandırdıklarını söyleyerek, “Bu yaklaşım ile zor bir yılda dengeli kalmayı ve rekabetçiliğimizi korumayı amaçladık. İstihdama katkımız ve katma değerli ihracatımız son derece kıymetli. Nitekim sektörümüzün birim fiyatları, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergiliyor. Türkiye genelinde tüm sektörlerde ortalama ihracat birim fiyatı 1,6 $/kg iken; 2025 yılı hazır giyim Türkiye geneli ihracat birim fiyatı 16,21 $/ kg, EHKİB ihracat birim fiyatı ise 21,19 $/kg seviyesindedir. 2025 yılının bütününde; EHKİB olarak 1191 üye firmamız ihracat gerçekleştirmiş, 163 ülke ve bölgeye ihracat yapmış bulunmaktayız. EHKİB olarak en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke İspanya, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İtalya oldu” dedi.
“Sağlanan destekler yetmiyor”
desteklerin sektöre yetmediğine işaret eden Gültepe, “Eğer döviz kurları buralarda kalacaksa, yılda yüzde 20 artacaksa destekleri üretici lehine arttırmalı. Ama mevcut koşullarda bu desteklerin yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, döviz dönüşüm desteği en az yüzde 8’e, istihdam desteği 6 bin liraya, asgari ücret desteği de 2 bin 500 liraya çıkarılmalı. Biz imtiyaz istemiyoruz. Alacağımız desteğin kat ve kat fazlasını bu ülkeye vereceğimizden eminiz. Nitekim önceki yıllarda verdik yine veriyoruz. Üretimden büyüyen bir ülke haline gelmek, istihdamı artırmak için şart. Sektör taşınıyor diyorlar. Aslında sektörün yaşayabilmesi için o bölgelerdeki büyük montanlı üretimlere de ihtiyaç var. Dolayısıyla buralar olmadan oraları çalıştıramayız. Akdeniz çanağında, Kuzey Afrika’da yakında Suriye’de büyük üretimi olanların taşınmasında bir şey görmüyorum ben. Çünkü tasarım burada Ar-Ge burada. Katma değerli üretim burada. Buraları yapmadan oraları çalıştıramayız. Bunun altını çiziyorum” dedi.