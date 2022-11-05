TİM Başkanı seçilen Birlik Başkanlığını bırakacak

ANKARA(DÜNYA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, TİM Başkanlığına seçilen birlik başkanının, birlik başkanlığı görevinin sona ermesi hükme bağlandı.

Genel Kurul üyeliği için gerekli ihracat şartı yeniden belirlendi. Buna göre Genel Kurul üyeliği için gerekli olan yıllık ihracat şartı 5 bin dolardan 20 bin dolara yükseltildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği için tarım sektöründe gerekli olan 250 bin dolarlık ihracat yapmış olma şartı 1 milyon dolara yükseltilirken, sanayi ve madencilik sektörlerindeki ihracat şartı ise 1 milyon dolardan 5 milyon dolara çıkarıldı.

Yönetmeliğin TİM Başkanı başlıklı 42’nci maddesine bir fıkra eklendi. Bu fıkraya göre TİM Başkanlığına, ihracatçı birliği başkanlarından birinin seçilmesi halinde, bu kişinin ihracatçı birliği başkanlığı görevi sona erecek. TİM başkanı, sektörler konseyinin asıl üyeleri arasından seçiliyor.