TİM başkanlığı için bir isim daha gündemde

İmam GÜNEŞ

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin tekstil sektöründen çıkamaması ve TİM başkan adayı olamaması ile birlikte, ihracat ailesinden birçok ismin adaylığı gündeme gelmişti.

Edindiğimiz bilgilere göre, aday olması beklenen İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister'in de Gültepe isminde ittifak yaptıkları ve Gültepe'nin başkan seçilmesi halinde başkanvekilleri olacağı dile getiriliyor. Tekstil sektörü ise sektör kurulundan bir ismin aday olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aday sayısı 3 olacak, ittifak görüşmeleri yapılabilir

Tüm bu gelişmelerin ardından bugün itibariyle TİM başkanlık seçimlerinin üç isim arasında geçmesi bekleniyor. İstanbul Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç adaylığını resmi olarak açıklamıştı. Mustafa Gültepe ve tekstil sektöründen bir ismin daha adaylığını açıklamasıyla seçimin çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor. Ancak, seçimlere 18 gün kaldı ve süreç içinde aday olan isimler arasında ittifakların kurulabileceği de kulislerde konuşuluyor.