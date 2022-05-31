TİM başkanlığı için ittifaklar kuruldu: Güleç çekildi, Gültepe ile birleşti

İmam GÜNEŞ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığına adaylığını koydu. Gültepe, yarın İstanbul'da adaylığını bir basın toplantısıyla duyuracak. DÜNYA olarak, Gültepe'nin aday olacağını geçen hafta perşembe günü duyurmuştuk.

Gültepe'nin adaylığı konusunda ilk açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyordu ancak rakip adaylarla yapılan ittifak görüşmeleri neticesinde süreç çarşamba gününe ertelendi. Başkan adaylığını düşünen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Gültepe ile ittifak kurmuşlardı. İki ismin de Gültepe'nin başkan olması halinde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.



Bir önemli gelişme de Ahmet Güleç cephesinde yaşandı. Adaylığını resmi olarak açıklayan ilk isim olan Güleç, dün akşam yapılan görüşmeler neticesinde Gültepe ile hareket etme kararı aldı. Güleç, yarın gerçekleşecek basın toplantısında Gültepe'ye destek verecek. Tekstil sektöründe de ittifak adımları hızlandı. Sektör kurulundan başkan adayı çıkarmak isteyen sektör temsilcileri, Gültepe ismine sıcak bakıyor. Mustafa Gültepe'nin basın toplantısıyla adaylığını açıklamasının ardından tekstil sektörünün de Gültepe'ye destek veren bir açıklama yapması bekleniyor.

Diğer bir başkan adayı İklimlendirme İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Salih Zeki Poyraz ise çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Poyraz'ın da ittifak yapabileceği ve TİM'in seçime tek başkan adayı ile girmesinin muhtemel olduğu kulislerde konuşuluyor. TİM başkanlık seçimleri 13 Haziran Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezinde yapılacak.