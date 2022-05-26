TİM başkanlığına ikinci aday iklimlendirme sektöründen

Mehmet Hanifi GÜLEL

Zeki Poyraz, hali hazırda TİM Sektörler Konseyi üyesi, TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor.

TİM başkanlığına ikinci aday İklimlendirme sektöründen Zeki Poyraz’ın aday olacağı duyumu alındı. Daha önce İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği başkanlığı yapan Zeki Poyraz, şu an TİM Sektörler Konseyi üyesi, TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

13 Haziran’da yapılacak olan TİM başkanlık seçimlerine daha önce mobilya sektöründen Ahmet Güleç aday olunacağını açıklamıştı.

Zeki Poyraz kimdir

Zeki Poyraz, 1962 tarihinde Kayseri'de doğdu. Poyraz, Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Öğrenimine devam ederken, 1982 yılında baba mesleği olan inşaat sektöründe, Ankara'nın lider inşaat firmalarından biri olan ve kurucu ortağı olduğu Poyraz İnşaat A.Ş'de çalışmaya başladı. 1987 yılından bu yana sanayicilik yapan Poyraz, gıda, havalandırma, demir ve çelik de dahil olmak üzere farklı sektörlerde önemli yatırımlarda bulundu. Halihazırda üretiminin %80'ini 70 farklı ülkeye ihraç eden AFS Boru San. A.Ş.'yi ise 1991 yılında Ankara'da kurdu. Halen AFS'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı, TİM Sektörler Konseyi üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı olarak da görev yapıyor. Poyraz, evli ve üç çocuk babasıdır.