TİM: Bu ay faiz indirimi şart

RECEP ERÇİN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonun düşmesi için herkesin indirim yapması gerektiğini söyledi.

Kiradan ürünlere kadar herkesin feragatta bulunmasını öneren Gültepe'ye, "Bir çağrı yapar mısınız?" diye sorduğumuzda, bunun bir çağrı olduğunu dile getirdi.

Trendyol ile TİM arasındaki e-ihracat işbirliği toplantısının ardından soruları yanıtlayan Gültepe, "İlk başta hazır giyimciler yapar. İndirimi seve seve yapar. Zaten sezonlarda yapıyorlar" mesajı verdi.

"Yüzde 50 ile yüzde 46 ile olmaz"

TİM Başkanı Gültepe'ye 19 Haziran'da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan faiz indirimi bekleyip beklemediklerini sorduğumuzda ise "Bu ay faiz indirimi şart. Yüzde 50 ile yüzde 46 ile olmaz" ifadelerini kullandı.