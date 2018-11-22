TİM: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız

22 Kasım 2018

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"ne katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıl sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin 72 bin 500 ihracatçısı olduğunu vurgulayan Gülle, ihracatçıların ülke adına, Türkiye'nin her tarafında 27 sektörde üretimi gerçekleştirdiğini ve bunu da yurt dışına ulaştırdığını belirtti.

Lojistiğin eskiden beri önemli olduğuna işaret eden Gülle, "Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu tren projesi, limanlarda ve havayollarındaki gelişmeler, bütün bu mücadeleler üretilen malı bir an önce satılan noktaya teslim etmek için çünkü erken teslim edenin malı tercih ediliyor. Lojistik her zaman önemliydi ama çağımızın rekabet koşullarının getirdiği noktada artık lojistik hayatımızın olmazsa olmazı." diye konuştu.

Yıl itibarıyla 170 milyar dolar ihracata doğru gidildiğini anlatan Gülle, "İhracatçılarımız bu sene her ay bir rekor kırdılar. En son cumhuriyet tarihinin en yüksek ay ihracatını 15,7 milyar dolarla ekim ayında açıkladık. Allah nasip ederse bu ay cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatını açıklayacağız. Sene sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Her ay ihracatta ayrı bir rekor kıra kıra gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatta rekorlar kırılırken lojistik sektörünün ayrı bir payı bulunduğuna dikkati çeken Gülle, 170 milyar dolarlık ihracat içerisinde 12,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Hizmet ihracatçılarının içerisinde en büyük katkıyı şu anda lojistik sektöründen alıyor. Ekim ayı ihracatının ayrı bir önemi var. Çok uzun bir süreden sonra ithalatla ihracatın neredeyse dengelendiği, ihracatın ithalatı yüzde 96,7 oranında karşıladığı bir aydı. Bizim bütün amacımız ihracatta dış ticaret fazlası vermek."

Kaynak: AA