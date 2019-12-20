TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin: Dünya birçok önemli sorunla başa çıkmaya çalışacak

20 Aralık 2019

Osman KILIÇ/ İSTANBUL



Bu yıl ilki gerçekleştirilen Marmara Ekonomi Kongresi'nde ekonominin geleceği, değerlendirme ve sorunlar masaya yatırıldı. Kongrede konuşan (Türkiye İhracatçılar Meclisi) TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, dünyanın ileride yaşayacağı sorunları çeşitli raporlarla dile getirdi. Dünyayı etkileyen önemli birçok sorun olduğunu ifade eden Alkin, "Siber saldırılar, eksik istihdam sorunu, enerji fiyat şokları, sosyal istikrarsızlıklar, küresel doğal afetler, altyapı sorunları gibi meseleler dünyayı etkisi altına alacak" dedi.



Gelecekte küresel borç sorununun nasıl çözüleceğini düşünmek gerektiğini bildiren Alkin, dünyadaki Merkez Bankaları'nın parasal genişlemesi meselesine de ilk başta ekonomik görüşü gereği doğru baktığını söyleyerek bunun uzun vadede doğru olmadığını ifade etti.



"Asya-Pasifik yeniden yükselişe geçecek"



Bir yanda dünyanın önemli meseleleri konuşulurken bir yandan da artık dünya konjonktürünün değişeceğini söyleyen Alkin, "Dünya ekonomisiyle ilgili ağırlık merkezi gündemde, Asya-Pasifik'in yeniden yükselişini konuşuyoruz. Çin, Hindistan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler dünya ekonomisindeki ağırlığını artırıyor" şeklinde konuştu. Sömürgecilik döneminde Asya'nın ağırlığının yok olduğunu hatırlatan Alkin, "Devlet kapitalizmi gibi bir modelle Çin'in ağırlığı artık daha çok görülüyor" diye konuştu.



2020 yılı itibariyle AB'nin dünya imalat sanayinde Çin ile kafa kafaya geleceğini dile getiren Alkin, ticaret savaşlarının da nedenini oluşturan ABD'nin Çin'e üretiminin de şimdilerde bitirilmek istediğini söyledi. Şu anda yönetilen ticaret savaşı düzeninin bir süre bazı yararlar sağladığını bildiren Alkin, "Bu sürdürülebilir değildir, zararlara neden olur" dedi.



"Kongremiz ekonomiye destek vermeyi amaçlıyor"



Kongrede konuşan Mezunlar Derneği Başkanı Mustafa Karsavuran, "Bugün ve bugünden sonra gerçekleştireceğimiz bu kongreyle ülkemiz ekonomisine destek vermek amacı taşımaktadır" şeklinde konuştu. Karsavuran, "Bu kongreden beklentimiz çözüm önerilerinin sunulacağı bir ortam olmasıdır" diye konuştu.



Ekonominin hem yöneten hem de yönetilenleri direkt etkilediğini söyleyen Marmara Üniveristesi İşletme Fakültesi Dekanı Nuran Cömert ise ekonomi ile ilgili olarak doğru çözümler üretilmesi gerektiğini dile getirirdi. Türkiye'nin birçok kriz yaşadığını ve asıl sermaye olan doğal sermayenin unutulduğunu aktaran Cömert, "Toprağın, suyun ve çevrenin değerini o kadar çok konuşamadık" dedi. Son olarak ekonominin objektif olarak tartışıldığı platformlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Cömert, "Umarım bu kongre ulusal bir platforma dönüşür" şeklinde konuştu.



Kongrenin ilk günü "2019 Yılı Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi" ve "2020 Yılı Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler" başlıklı oturumlarla sonlandı.



"Değişimler medyayı da etkileyecek"



Dünyada meydana gelen değişim ve dönüşümün en çok etkileyeceği sektörlerden birinin de medya olduğunu ifade eden Alkin, "Bu dönüşüm en çok medyayı vuracak. Çok yakın bir dönemde geleneksel medya kan kaybedecek" diye konuştu.



"2030 yılında Çin'in servetli nüfusu artacak"



Yakın gelecekte dünyanın ekonomi ve güç dengelerinin değişeceğini bildiren Alkin, "2030 yılında Çin'in servetli nüfus sayısı artacak" diye konuştu.