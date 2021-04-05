TİM, 'İhracat 2021 Raporu' ile yeni bir yol haritası çizecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), tanıtımını gerçekleştirdiği İhracat 2021 Raporu ile Türkiye'nin ihracatı için yeni bir yol haritası çizmeyi planlıyor.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, rapor ile ihracatçılara hem Türkiye'de hem de dünyadaki ticari, ekonomik ve siyasi gelişmeler ve oluşan yeni eğilimlere göre kendi pozisyonlarını ayarlayabilmeleri için profesyonel bir destek sunmak istediklerini ifade etti.

Raporun, ihracatçıları, salgının küresel ticarete getirdiği dönüşüm sürecine hazırlamayı amaç edindiğini kaydeden Gülle, raporda, ihracatın hem bugününü hem de geleceğini ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gülle, "İhracatçılarımız için başucu kitabı olacak nitelikteki raporumuzda, Türk ihracatına yeni dönemde yeni bir yol haritası çizmeyi ve yeni bir vizyon belirlemeyi amaçladık. Bu yıl küresel tedarik süreçlerindeki dönüşüm süreci ve sürecin ülkemize sağlayabileceği fırsat ve riskler ana temamız oldu." şeklinde konuştu.

"Türkiye, tedarikte Avrupa için büyük potansiyel"

Türkiye'nin coğrafi konumunun ülke ihracatı için doğal bir fırsat olduğunu belirten İsmail Gülle, raporda yer verdikleri diğer fırsatlara ilişkin şunları kaydetti: "Küresel ticarette yeni trendleri ele aldığımız bölümde işlendiği üzere, yakından ticaretin öneminin artacağını düşünüyoruz. Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabiliyor. Ülkemiz; üretim-yoğun ve talep-yoğun merkezlerin, ham madde yönüyle zengin bölgelerin kavşak noktasında bulunuyor. Bu doğal fırsatlarımızı gelişen altyapımızla daha iyi değerlendirebileceğimizi görüyoruz."

Yüksek navlun fiyatlarına değinen Gülle, Türkiye'nin, bu konuda Avrupa için çok önemli bir potansiyel taşıdığını ve yüksek navlun fiyatları karşısında tedarikte Avrupa için en önemli potansiyel ülke olduğunu kaydetti.

"Küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okumalıyız"

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin ve özellikle ihracatçıların, "küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecini" iyi okuması gerektiğini belirterek, salgınla beraber oluşan yeni ortamda en iyi şekilde pozisyon almaları gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili politikaların ihracatçı tarafından takip edilmesi gereken süreçlerden olduğunu aktaran Gülle, "Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde yeşil dönüşüm mutlaka ve özenle çalışmamız gereken bir konu. İhracatımızın ana pazarlarında, özellikle AB'de, bu konuda keskin kararlar alınıyor. Üretimimizi karbon nötr hedefleri doğrultusunda yeniden organize etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Gülle, bir diğer konunun "dijital dönüşüm süreci ve siber güvenlik meselesi" olduğunu ifade ederek, şirketlerin, salgınla birlikte hızlanan dijital dönüşüm sürecini es geçmemesi ve siber güvenliği ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.