TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi kuruldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak, "Made in Türkiye" markasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ‘Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye’ hedefine ulaşmak için başlattığı çalışmalarda ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz’ sloganıyla ‘TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ hazırlayan TİM, Eylem Planı'nın ilk hedefine yönelik ‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ni oluşturdu.

Bilim Komitesi'nin ilk istişare toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde; iş insanları, rektörler, akademisyenler, ihracatçı birlikleri sektör kurulları temsilcileri, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katılımıyla yapıldı.

“Şimdi vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermek”

Toplantıda konuşan Gülle, ihracatçıların, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferler olduğunu belirterek, "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz' mottosuyla hazırladığımız TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritamızı 21 Haziran'da kamuoyu ile paylaştık. Burası Türkiye İhracatçılar Meclisi. Bizim işimiz ihracat. Ama ne pahasına olursa olsun ihracat değil. Vazgeçmediğimiz en önemli unsur; insanı, dünyayı merkezine koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen üretim anlayışıdır. Bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz vardı. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamd olsun bunu hep birlikte başararak ihracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası vermeyi başardıklarını aktaran Gülle, başarıyı sürdürebilir kılmanın ve dış ticaret fazlası verilen ülke sayısını artırmanın mümkün olduğunu belirtti. Dış ticaret fazlası verilen Avrupa Birliği'nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesinin ihracatları için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Gülle, ihracatçıların Yeşil Mutabakat ile beraber mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edeceğini vurguladı.

“Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayacağız"

Sürdürülebilir bir dünya için 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek' mottosuyla hareket ettiklerini söyleyen Gülle, şunları kaydetti: “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’mızda ilk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'ni oluşturarak ilk istişare toplantımızı yaptık. Hayata geçirilen ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na gerekli tüm katkıları sağlayacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda Bilim Komitesi'ne bağlı sektör kurulları oluşturarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek ve yıl sonunda Komite üyelerimizin de katkılarıyla 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayacağız."