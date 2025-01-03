TİM sektörel performansları paylaştı: Otomotiv endüstrisi 2024'te ihracatın lideri oldu!

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sanayi grubu içerisinde ilk sırada yer alan bu sektör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerini geride bıraktı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri 30,8 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17,9 milyar dolarla üçüncü sırada konumlandı. 2024 yılında en fazla ihracat artışı gösteren sektör ise yüzde 41,7'lik bir büyüme oranıyla fındık ve mamulleri oldu.

Sanayi grubu, toplam ihracatın yüzde 81,3'ünü gerçekleştirerek 183,8 milyar dolarlık bir dış satım yaptı. Tarım sektörü yüzde 3,3'lük bir artışla 36,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, madencilik sektörü yüzde 4,7'lik yükselişle 6 milyar doları aştı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya 18,1 milyar dolarla birinci sırada yer aldı. Almanya'yı, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.

İhracat performansı açısından en çok katkı sağlayan şehirler ise sırasıyla İstanbul (92,1 milyar dolar), Kocaeli (20,4 milyar dolar) ve Bursa (16,7 milyar dolar) oldu.

Sektör bazında ihracat performansı

Otomotiv endüstrisinin liderliğinde gerçekleşen ihracat artışında, çelik sektörü yüzde 8,7 büyüme kaydederken, savunma ve havacılık sanayii yüzde 21,5’lik artışla dikkat çekti. Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yüzde 6,9’luk bir düşüş gözlemlendi.

Genel İhracat Verileri

TİM verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı 261,9 milyar dolara ulaşarak, 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında bir artış kaydetti.