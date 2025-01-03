TİM sektörel performansları paylaştı: Otomotiv endüstrisi 2024'te ihracatın lideri oldu!
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatta 2024 verilerini paylaştı. Otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ihracat lideri oldu. Sanayi grubu toplam ihracatın yüzde 81,3’ünü gerçekleştirirken, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı. Fındık ve mamulleri yüzde 41,7’lik artışla yılın en çok büyüyen sektörü oldu. Türkiye’nin toplam ihracatı ise yüzde 2,5’lik artışla 261,9 milyar dolara ulaştı.
Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sanayi grubu içerisinde ilk sırada yer alan bu sektör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerini geride bıraktı.
Kimyevi maddeler ve mamulleri 30,8 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17,9 milyar dolarla üçüncü sırada konumlandı. 2024 yılında en fazla ihracat artışı gösteren sektör ise yüzde 41,7'lik bir büyüme oranıyla fındık ve mamulleri oldu.
Sanayi grubu, toplam ihracatın yüzde 81,3'ünü gerçekleştirerek 183,8 milyar dolarlık bir dış satım yaptı. Tarım sektörü yüzde 3,3'lük bir artışla 36,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, madencilik sektörü yüzde 4,7'lik yükselişle 6 milyar doları aştı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya 18,1 milyar dolarla birinci sırada yer aldı. Almanya'yı, 13,4 milyar dolarla ABD ve 12,7 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.
İhracat performansı açısından en çok katkı sağlayan şehirler ise sırasıyla İstanbul (92,1 milyar dolar), Kocaeli (20,4 milyar dolar) ve Bursa (16,7 milyar dolar) oldu.
Sektör bazında ihracat performansı
Otomotiv endüstrisinin liderliğinde gerçekleşen ihracat artışında, çelik sektörü yüzde 8,7 büyüme kaydederken, savunma ve havacılık sanayii yüzde 21,5’lik artışla dikkat çekti. Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yüzde 6,9’luk bir düşüş gözlemlendi.
Genel İhracat Verileri
TİM verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı 261,9 milyar dolara ulaşarak, 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında bir artış kaydetti.
|1 OCAK - 31 ARALıK
|SEKTÖRLER
|2023
|2024
|Değişim ('24/'23)
|Pay(24) (%)
|I. TARIM
|35.076.224
|36.232.902
|3,3
|16,0
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|23.612.401
|24.474.448
|3,7
|10,8
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|12.322.904
|11.914.564
|-3,3
|5,3
|Yaş Meyve ve Sebze
|3.487.956
|3.402.917
|-2,4
|1,5
|Meyve Sebze Mamulleri
|2.403.020
|2.728.089
|13,5
|1,2
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|1.607.590
|1.856.211
|15,5
|0,8
|Fındık ve Mamulleri
|1.862.380
|2.639.346
|41,7
|1,2
|Zeytin ve Zeytinyağı
|871.187
|813.567
|-6,6
|0,4
|Tütün
|922.289
|978.690
|6,1
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|135.076
|141.065
|4,4
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|3.485.635
|3.863.099
|10,8
|1,7
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|3.485.635
|3.863.099
|10,8
|1,7
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|7.978.188
|7.895.355
|-1,0
|3,5
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|7.978.188
|7.895.355
|-1,0
|3,5
|II. SANAYİ
|180.641.087
|183.821.571
|1,8
|81,3
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|14.161.289
|13.889.852
|-1,9
|6,1
|Tekstil ve Hammaddeleri
|9.551.140
|9.495.712
|-0,6
|4,2
|Deri ve Deri Mamulleri
|1.858.439
|1.526.663
|-17,9
|0,7
|Halı
|2.751.709
|2.867.477
|4,2
|1,3
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|30.492.911
|30.785.242
|1,0
|13,6
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|30.492.911
|30.785.242
|1,0
|13,6
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|135.986.887
|139.146.477
|2,3
|61,6
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|19.242.984
|17.920.376
|-6,9
|7,9
|Otomotiv Endüstrisi
|34.990.071
|37.211.661
|6,3
|16,5
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|1.939.909
|1.912.251
|-1,4
|0,8
|Elektrik ve Elektronik
|16.201.135
|16.677.730
|2,9
|7,4
|Makine ve Aksamları
|11.327.728
|11.190.109
|-1,2
|4,9
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|12.465.031
|12.434.194
|-0,2
|5,5
|Çelik
|14.859.040
|16.149.331
|8,7
|7,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|4.598.854
|4.314.179
|-6,2
|1,9
|Mücevher
|7.651.795
|7.458.367
|-2,5
|3,3
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|5.544.667
|6.734.843
|21,5
|3,0
|İklimlendirme Sanayii
|7.165.672
|7.143.436
|-0,3
|3,2
|III. MADENCİLİK
|5.744.316
|6.011.734
|4,7
|2,7
|Madencilik Ürünleri
|5.744.316
|6.011.734
|4,7
|2,7
|T O P L A M (TİM*)
|221.461.627
|226.066.207
|2,1
|100,0
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|34.165.802
|35.859.028
|5,0
|13,7
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|255.627.429
|261.925.235
|2,5
|100,0