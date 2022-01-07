TİM, sürdürülebilir ihracat çalışmalarını globale taşıdı

Sürdürülebilirlik vizyonuyla ihracatçılara öncülük eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu alanda yürüttüğü çalışmalarını globale taşıdı. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM, United Nations (UN) Global Compact’e imza attı.

TİM, iklim değişikliği ile mücadelede ihtiyaç duyulan sanayi dönüşümüne kamu ile işbirliği içinde öncülük etmek ve uluslararası işbirlikleri güçlendirmek için UN Global Compact-Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı oldu.

Sorumluluk Bildirimi Raporu yayımlayacak

Konuya ilişkin TİM’den yapılan açıklamaya göre UN Global Compact, 160’ın üzerinde ülkede 14 binin üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi konumunda yer alıyor.

TİM, yapılan işbirliği ile UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki ‘On İlkesi’ne uyacağına ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları paylaşacağı Sorumluluk Bildirimi Raporu’nu yayımlayacağını taahhüt etti. Bu doğrultuda TİM, ‘TİM İklim Değişikliği Yol Haritası’ ve ‘TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ kapsamında sektörlerin ve ihracatçı firmaların ihtiyaçlarını belirmeye yönelik çalışmalarıyla sürdürülebilir üretim ve ihracatın önünü açacak.

Bölgesel sürdürülebilirlik programını başlatıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre TİM, küresel ilkelerle uyumlu sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edecek. Bölgesel sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandıran TİM, Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında başlatılacak TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı’nın ilkini Ocak ayı içinde Marmara Bölgesi’ne yönelik düzenleyecek.