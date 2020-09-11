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TİM ve ihracatçı birlikleri, bu yıl 2019 gideri kadar harcayabilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ihracatçı birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'da gerçekleşen toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

TİM ve ihracatçı birlikleri, bu yıl 2019 gideri kadar harcayabilecek
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Ticaret Bakanlığının "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'daki toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

Kaynak: AA

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