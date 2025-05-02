TİM verileri açıkladı! Nisan ayında da dinamo değişmedi: İşte ihracat lideri...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşılan verilere göre, otomotiv endüstrisi geçtiğimiz nisan ayında 3 milyar 145 milyon 722 bin dolarlık ihracatla tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı.

Sanayi grubu içinde otomotiv sektörünü sırasıyla 2 milyar 615 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 382,4 milyon dolarla ise elektrik-elektronik ürünleri izledi.

Gemi, yat ve hizmetleri en yüksek ihracat artışını kaydetti

İhracat artışında dikkat çeken bir diğer alan ise gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Bu alandaki dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 oranında artış göstererek en yüksek ihracat artışı kaydeden sektör olarak öne çıktı.

Genel ihracat dağılımına bakıldığında, Türkiye ihracatının yüzde 71’ini gerçekleştiren sanayi grubu, nisan ayında yüzde 12,4’lük artışla 14,9 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Tarım sektörü ise ihracattan yüzde 13,3 pay aldı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyar 789 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Madencilik grubu da ihracatın yüzde 2,3’lük bölümünü oluşturdu ve yüzde 1,9 artışla 474,7 milyon dolara ulaştı.

En çok ihracat Almanya’ya yapıldı

Ülke bazında değerlendirildiğinde, nisan ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1,6 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 1 milyar 42 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 9 milyon dolarla ise İtalya takip etti.

İhracatta İstanbul her zamanki gibi lider

İhracatta öne çıkan şehirler arasında ise İstanbul her zamanki gibi başı çekti. 7,4 milyar dolarlık dış satım gerçekleştiren İstanbul’u, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa izledi.