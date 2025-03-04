TİM verileri açıkladı! Türkiye'nin ihracatta lider sektörü belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) şubat verilerine göre, Türkiye'nin şubat ayı ihracat şampiyonu otomotiv sektörü oldu. 2,98 milyar dolarlık dış satımla zirvede yer alan sektörü, kimyevi maddeler ve hazır giyim takip etti. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, en büyük artış mücevher sektöründe görüldü.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu. Sanayi grubu içinde yer alan sektör, 2 milyar 980,7 milyon dolarlık dış satımla zirvede yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 495 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1 milyar 358,6 milyon dolarlık ihracatla üçüncü oldu.
İhracatını en fazla artıran sektör ne oldu?
Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 79,1'lik yükselişle mücevher sektörü olarak kaydedildi. Genel ihracat rakamlarına bakıldığında, sanayi grubu şubat ayında toplam ihracatın yüzde 70,7’sini gerçekleştirdi. Ancak, sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düşüşle 14,7 milyar dolara geriledi.
Tarım grubunun ihracatı yüzde 4,5 azalarak 2 milyar 965,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, madencilik sektöründe yüzde 7,4'lük düşüş yaşandı ve toplam ihracat 418,5 milyon dolar seviyesinde kaldı.
Ülkeler arasında lider Almanya
Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, 1,5 milyar dolarla ilk sırayı aldı. İtalya’ya yapılan ihracat 1,1 milyar dolar olurken, Birleşik Krallık’a dış satım 986,7 milyon dolar olarak kaydedildi.
Şehirler bazında İstanbul zirvede
Şehirler bazında ise İstanbul, 7,3 milyar dolarlık ihracatla başı çekerken, Kocaeli 1,8 milyar dolarla ikinci, Bursa ise 1,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 28 ŞUBAT
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2024
|2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|2023 - 2024
|2024 - 2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|I. TARIM
|3.106.589
|2.965.424
|-4,5
|14,3
|35.874.196
|35.986.216
|0,3
|13,7
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.143.038
|2.081.687
|-2,9
|10,0
|24.201.707
|24.373.829
|0,7
|9,3
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.046.831
|1.070.169
|2,2
|5,2
|12.576.165
|11.942.595
|-5,0
|4,5
|Yaş Meyve ve Sebze
|318.978
|319.344
|0,1
|1,5
|3.540.590
|3.388.924
|-4,3
|1,3
|Meyve Sebze Mamulleri
|234.170
|199.473
|-14,8
|1,0
|2.528.417
|2.669.815
|5,6
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|170.081
|146.638
|-13,8
|0,7
|1.703.828
|1.834.764
|7,7
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|196.631
|217.694
|10,7
|1,0
|1.967.431
|2.659.348
|35,2
|1,0
|Zeytin ve Zeytinyağı
|82.611
|41.196
|-50,1
|0,2
|836.706
|739.582
|-11,6
|0,3
|Tütün
|76.260
|67.747
|-11,2
|0,3
|912.046
|991.815
|8,7
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|17.475
|19.426
|11,2
|0,1
|136.524
|146.987
|7,7
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|311.356
|276.117
|-11,3
|1,3
|3.639.476
|3.756.397
|3,2
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|311.356
|276.117
|-11,3
|1,3
|3.639.476
|3.756.397
|3,2
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|652.195
|607.620
|-6,8
|2,9
|8.033.013
|7.855.990
|-2,2
|3,0
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|652.195
|607.620
|-6,8
|2,9
|8.033.013
|7.855.990
|-2,2
|3,0
|II. SANAYİ
|14.883.168
|14.695.576
|-1,3
|70,7
|182.088.824
|184.901.949
|1,5
|70,4
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.213.181
|1.120.500
|-7,6
|5,4
|14.298.671
|13.832.049
|-3,3
|5,3
|Tekstil ve Hammaddeleri
|810.015
|760.192
|-6,2
|3,7
|9.615.331
|9.484.865
|-1,4
|3,6
|Deri ve Deri Mamulleri
|142.925
|132.489
|-7,3
|0,6
|1.772.495
|1.522.145
|-14,1
|0,6
|Halı
|260.241
|227.819
|-12,5
|1,1
|2.910.846
|2.825.039
|-2,9
|1,1
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.618.726
|2.495.006
|-4,7
|12,0
|30.916.658
|30.832.676
|-0,3
|11,7
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.618.726
|2.495.006
|-4,7
|12,0
|30.916.658
|30.832.676
|-0,3
|11,7
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|11.051.262
|11.080.070
|0,3
|53,3
|136.873.494
|140.237.224
|2,5
|53,4
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.498.031
|1.358.571
|-9,3
|6,5
|18.958.700
|17.770.192
|-6,3
|6,8
|Otomotiv Endüstrisi
|3.127.698
|2.980.748
|-4,7
|14,3
|35.572.039
|37.276.666
|4,8
|14,2
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|141.283
|158.790
|12,4
|0,8
|2.178.977
|1.844.890
|-15,3
|0,7
|Elektrik ve Elektronik
|1.286.253
|1.296.350
|0,8
|6,2
|16.218.486
|16.697.337
|3,0
|6,4
|Makine ve Aksamları
|910.304
|813.127
|-10,7
|3,9
|11.371.143
|11.056.629
|-2,8
|4,2
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|982.933
|1.021.525
|3,9
|4,9
|12.335.824
|12.541.758
|1,7
|4,8
|Çelik
|1.375.414
|1.242.480
|-9,7
|6,0
|15.186.332
|16.144.455
|6,3
|6,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|348.210
|321.456
|-7,7
|1,5
|4.554.895
|4.281.348
|-6,0
|1,6
|Mücevher
|481.097
|861.617
|79,1
|4,1
|7.663.131
|8.533.404
|11,4
|3,2
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|299.895
|433.644
|44,6
|2,1
|5.608.017
|6.920.990
|23,4
|2,6
|İklimlendirme Sanayii
|600.143
|591.762
|-1,4
|2,8
|7.225.950
|7.169.555
|-0,8
|2,7
|III. MADENCİLİK
|452.010
|418.541
|-7,4
|2,0
|5.803.376
|5.987.943
|3,2
|2,3
|Madencilik Ürünleri
|452.010
|418.541
|-7,4
|2,0
|5.803.376
|5.987.943
|3,2
|2,3
|T O P L A M (TİM*)
|18.441.767
|18.079.540
|-2,0
|87,0
|223.766.395
|226.876.109
|1,4
|86,4
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.650.417
|2.696.133
|1,7
|13,0
|35.057.286
|35.785.285
|2,1
|13,6
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|21.092.185
|20.775.674
|-1,5
|100,0
|258.823.682
|262.661.394
|1,5
|100,0