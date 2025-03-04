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TİM verileri açıkladı! Türkiye'nin ihracatta lider sektörü belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) şubat verilerine göre, Türkiye'nin şubat ayı ihracat şampiyonu otomotiv sektörü oldu. 2,98 milyar dolarlık dış satımla zirvede yer alan sektörü, kimyevi maddeler ve hazır giyim takip etti. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, en büyük artış mücevher sektöründe görüldü.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu. Sanayi grubu içinde yer alan sektör, 2 milyar 980,7 milyon dolarlık dış satımla zirvede yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 495 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1 milyar 358,6 milyon dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

İhracatını en fazla artıran sektör ne oldu?

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 79,1'lik yükselişle mücevher sektörü olarak kaydedildi. Genel ihracat rakamlarına bakıldığında, sanayi grubu şubat ayında toplam ihracatın yüzde 70,7’sini gerçekleştirdi. Ancak, sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düşüşle 14,7 milyar dolara geriledi.

Tarım grubunun ihracatı yüzde 4,5 azalarak 2 milyar 965,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, madencilik sektöründe yüzde 7,4'lük düşüş yaşandı ve toplam ihracat 418,5 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Ülkeler arasında lider Almanya

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, 1,5 milyar dolarla ilk sırayı aldı. İtalya’ya yapılan ihracat 1,1 milyar dolar olurken, Birleşik Krallık’a dış satım 986,7 milyon dolar olarak kaydedildi.

Şehirler bazında İstanbul zirvede

Şehirler bazında ise İstanbul, 7,3 milyar dolarlık ihracatla başı çekerken, Kocaeli 1,8 milyar dolarla ikinci, Bursa ise 1,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

  1 - 28 ŞUBAT SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.106.589 2.965.424 -4,5 14,3 35.874.196 35.986.216 0,3 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.143.038 2.081.687 -2,9 10,0 24.201.707 24.373.829 0,7 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.046.831 1.070.169 2,2 5,2 12.576.165 11.942.595 -5,0 4,5
Yaş Meyve ve Sebze 318.978 319.344 0,1 1,5 3.540.590 3.388.924 -4,3 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 234.170 199.473 -14,8 1,0 2.528.417 2.669.815 5,6 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 170.081 146.638 -13,8 0,7 1.703.828 1.834.764 7,7 0,7
Fındık ve Mamulleri 196.631 217.694 10,7 1,0 1.967.431 2.659.348 35,2 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 82.611 41.196 -50,1 0,2 836.706 739.582 -11,6 0,3
Tütün 76.260 67.747 -11,2 0,3 912.046 991.815 8,7 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 17.475 19.426 11,2 0,1 136.524 146.987 7,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 311.356 276.117 -11,3 1,3 3.639.476 3.756.397 3,2 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 311.356 276.117 -11,3 1,3 3.639.476 3.756.397 3,2 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 652.195 607.620 -6,8 2,9 8.033.013 7.855.990 -2,2 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 652.195 607.620 -6,8 2,9 8.033.013 7.855.990 -2,2 3,0
II. SANAYİ 14.883.168 14.695.576 -1,3 70,7 182.088.824 184.901.949 1,5 70,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.213.181 1.120.500 -7,6 5,4 14.298.671 13.832.049 -3,3 5,3
Tekstil ve Hammaddeleri 810.015 760.192 -6,2 3,7 9.615.331 9.484.865 -1,4 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 142.925 132.489 -7,3 0,6 1.772.495 1.522.145 -14,1 0,6
Halı 260.241 227.819 -12,5 1,1 2.910.846 2.825.039 -2,9 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.618.726 2.495.006 -4,7 12,0 30.916.658 30.832.676 -0,3 11,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.618.726 2.495.006 -4,7 12,0 30.916.658 30.832.676 -0,3 11,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.051.262 11.080.070 0,3 53,3 136.873.494 140.237.224 2,5 53,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.498.031 1.358.571 -9,3 6,5 18.958.700 17.770.192 -6,3 6,8
Otomotiv Endüstrisi 3.127.698 2.980.748 -4,7 14,3 35.572.039 37.276.666 4,8 14,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri 141.283 158.790 12,4 0,8 2.178.977 1.844.890 -15,3 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.286.253 1.296.350 0,8 6,2 16.218.486 16.697.337 3,0 6,4
Makine ve Aksamları 910.304 813.127 -10,7 3,9 11.371.143 11.056.629 -2,8 4,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 982.933 1.021.525 3,9 4,9 12.335.824 12.541.758 1,7 4,8
Çelik 1.375.414 1.242.480 -9,7 6,0 15.186.332 16.144.455 6,3 6,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 348.210 321.456 -7,7 1,5 4.554.895 4.281.348 -6,0 1,6
Mücevher 481.097 861.617 79,1 4,1 7.663.131 8.533.404 11,4 3,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 299.895 433.644 44,6 2,1 5.608.017 6.920.990 23,4 2,6
İklimlendirme Sanayii 600.143 591.762 -1,4 2,8 7.225.950 7.169.555 -0,8 2,7
III. MADENCİLİK 452.010 418.541 -7,4 2,0 5.803.376 5.987.943 3,2 2,3
Madencilik Ürünleri 452.010 418.541 -7,4 2,0 5.803.376 5.987.943 3,2 2,3
T O P L A M (TİM*) 18.441.767 18.079.540 -2,0 87,0 223.766.395 226.876.109 1,4 86,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.650.417 2.696.133 1,7 13,0 35.057.286 35.785.285 2,1 13,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.092.185 20.775.674 -1,5 100,0 258.823.682 262.661.394 1,5 100,0