TİM verileri açıkladı! Türkiye'nin ihracatta lider sektörü belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu. Sanayi grubu içinde yer alan sektör, 2 milyar 980,7 milyon dolarlık dış satımla zirvede yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 495 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1 milyar 358,6 milyon dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

İhracatını en fazla artıran sektör ne oldu?

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 79,1'lik yükselişle mücevher sektörü olarak kaydedildi. Genel ihracat rakamlarına bakıldığında, sanayi grubu şubat ayında toplam ihracatın yüzde 70,7’sini gerçekleştirdi. Ancak, sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düşüşle 14,7 milyar dolara geriledi.

Tarım grubunun ihracatı yüzde 4,5 azalarak 2 milyar 965,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, madencilik sektöründe yüzde 7,4'lük düşüş yaşandı ve toplam ihracat 418,5 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Ülkeler arasında lider Almanya

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, 1,5 milyar dolarla ilk sırayı aldı. İtalya’ya yapılan ihracat 1,1 milyar dolar olurken, Birleşik Krallık’a dış satım 986,7 milyon dolar olarak kaydedildi.

Şehirler bazında İstanbul zirvede

Şehirler bazında ise İstanbul, 7,3 milyar dolarlık ihracatla başı çekerken, Kocaeli 1,8 milyar dolarla ikinci, Bursa ise 1,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):