TİM verileri: İhracat talebinde zayıf görünüm sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İhracat Pazar Monitörü kasım ayı verilerine göre, İhracat Talep Endeksi kasım ayında 99,8 puan olurken, Pazar Dayanıklılık Endeksi 101 puan seviyesinde gerçekleşti.

TİM'in değerlendirmesinde, küresel ekonomide talep koşulları ve risk unsurlarının yakından izlendiği belirtildi. İhraç ürünlerine yönelik talebi, temel ve öncü makroekonomik göstergeler üzerinden ölçen İhracat Talep Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,5 geriledi. Bu düşüşle endeks, uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Enflasyon ve tüketici güveninde sınırlı toparlanma

Kasım ayında enflasyon ve tüketici güveninde sınırlı toparlanma görülmesine karşın; işsizlik, iş güveni ve sanayi üretimindeki zayıflama, talep görünümünü baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

İhracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi ise aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 101 puana yükseldi. Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi gerilemeye rağmen, talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında kalması, genel dayanıklılık görünümünü sınırlı ölçüde etkiledi.