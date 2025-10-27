TİM verileri yayımladı: İhracatta dayanıklılık arttı, talep zayıfladı

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün eylül ayı sonuçları paylaşıldı.

Talep zayıfladı

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 99,4 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Eylül ayında, iş güvenindeki gerilemelere karşın, işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi ve tüketici güveni göstergelerindeki kısmi iyileşmeler talep endeksini uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Dayanıklılık arttı

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış göstererek 100,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalma ve ihracat talep endeksindeki kısmi iyileşme, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkileyerek, endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.