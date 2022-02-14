TİM, yılın fiziki ilk ticari heyetini BAE'ye gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), sektörel ve genel ticaret heyetleriyle 100 bini aşkın ihracatçıyı alıcılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

2022'nin ilk ticaret heyetini fiziki olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenleyen TİM, Türkiye ile BAE arasında yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak temaslarda bulunuyor.

Dubai'de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısı, 50 Türk şirketi ile 300'ü aşkın BAE firması arasında gerçekleştirildi.

BAE'ye ihracat 5,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye ve BAE, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. Geçen kasım ayında Türkiye ile BAE arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı.

Bu bağlamda iki ülke enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliklerini geliştirebilecekleri bir fırsata kavuşmuş oldu. Türkiye'nin BAE'ye ihracatı geçen yıl yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

TİM'in açıklamasına göre, BAE'nin Türkiye'den mevcut durumda ithal etmediği ancak ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi. BAE'nin söz konusu ürünlerde 10,5 milyar doları aşkın ithalatı olurken, 317 üründe BAE'nin Türkiye'den ithalatı bulunmuyor.

Söz konusu 317 üründen 45'inde Türkiye, ciddi rekabet avantajına sahip. Sadece 45 üründe BAE'nin 400 milyon doları aşkın ithalatı bulunuyor. Geçen yıl BAE'ye sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörler, mücevher, kimyevi maddeler ve hazır giyim olarak sıralandı.

“Türk ihracatçısı olarak ayak basılmadık toprak bırakmayacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminin başından bu yana 73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştirildiğini belirterek, “2022 yılı için hedef olan 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ülke ticaret hedefleri bu bakımdan son derece önemli. Türk ihracatçısı olarak dünyada gidilmedik ülke, ayak basılmadık toprak bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcinin bulunduğu Dubai Ticaret Heyeti programında konuşan TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ise, bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve BAE'nin, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydettiğini aktardı.