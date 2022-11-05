TİM yönetimine seçilmek için gerekli ihracat tutarı artırıldı

Ticaret Bakanlığı’nın "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracatçı birliğine olan borcu silinenlerin üyelikleri, silinmeye ilişkin kararın alındığı tarih itibarıyla sona ermiş sayılacak.

Üyelerin genel kurula katılabilmeleri için 20 bin dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştirmeleri gerekecek.

Genel kurul öncesinde Birliğe ticaret sicil gazetesi, sicil tasdiknamesi veya imza beyanı ibraz edilmesi zorunluluğu kaldırılırken, temsilci bildirim yazılarının iletilmesi yeterli olacak. Genel kurul toplantılarına çağrı, "ilan.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Yönetim kuruluna seçilmek için gerekli ihracat tutarı alt sınırı tarım sektöründe 1 milyon dolar, sanayi ve madencilik sektörlerinde 5 milyon dolar oldu. Daha önce bu sınır, tarım sektörü için 250 bin dolar, sanayi ve madencilik sektörleri için 1 milyon dolardı.

Yönetmelikle, yönetim kurulu başkan yardımcılarının, koordinatör başkan yardımcılarının, sektör kurulu başkan yardımcılarının, TİM başkanvekillerinin seçiminde oyların nasıl kullanılacağı konularına da açıklık getirildi.