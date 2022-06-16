TİM'de devir teslim

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29'uncusu gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'na tek liste ile girerek TİM Başkanı seçilen Mustafa Gültepe mazbatasını alarak görevine fiili olarak başladı. TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan devir teslim töreninde 2018-2022 döneminde TİM Başkanlığı görevini yürüten İsmail Gülle, görevini Gültepe'ye devretti.

Gülle: Bu bir bayrak yarışı

Törende konuşan eski TİM Başkanı İsmail Gülle, 2020 yılının pandemi, 2021 yılının rekorlarla, 2022 yılının ise örnek bir genel kurulla geçtiğine dikkat çekti. 2018'de göreve geldiklerinde kur krizinin patladığını söyleyen Gülle, "Pandemi de peşimden geldi. Sürecimiz koşuşturma ile geçti. Ama güzel işler yaptık. Hoşgörü ve istişarenin egemen olduğu bir genel kurul gerçekleştirdik. Yüzümüzün akıyla çıktık. Görev yaptığımız başkanlara teşekkür ederim. Mustafa bey başkanvekili olarak bizimle görev yaptı. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Mustafa başkan bu sistemi biliyor. Çok uzun zamandır bu sistemin içinde. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra görev yapacak arkadaşlara yürekten başarılar diliyorum. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olan ihracatın çok daha iyi noktalara gitmesi lazım. Hedef büyük, bu yüzden yük de büyük. Birliktelikle bu yük hafifleyecektir" diye konuştu.

Gültepe: Esas görevler kendi şirketlerimiz

İsmail başkan ile 4 yıl birlikte görev aldıklarını ve ellerinden geldiğince iharacata katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Gülle'nin elinden gelenin fazlasını yaparak mücadele ettiğini kaydetti. İhracatçı birliklerinin TİM ile yakınlaşması ve tüm ihracatçılara kapıların açık olmasının en önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çeken Gültepe, şöyle devam etti: "Bu koltuklar gelip geçici, yapmış olduğumuz görevler fahri. Esas görevler kendi işimiz. Önce kendi işimizi büyütmeliyiz ki her ay açıklanan rakamlarda rekorlardan bahsedebilelim. Görevimiz zor ama yeni yönetim kurulu üyeleri, tecrübeli isimler bir araya gelerek sektörlere göre komiteler kurarak Türkiye ihracatını 500 milyar dolara yaklaştırmalıyız. Bunun için çok çalışmalıyız. Türk ihracatçısını geleceğe emin adımlarla hazırlamalıyız. Göreve başlar başlamaz kredi konularını kucağımızda bulduk. İsmail başkanın da tecrübelerinden faydalanacağız. Tüm sorunları birlik ve beraberlikle aşarak, ihracatımıza katkı sağlayacağız."

Konuşmaların ardından TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İsmail Gülle'ye emeklerin dolayı teşekkür plaketi ve kaftan takdim etti.