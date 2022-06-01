TİM’de ilk aday Gültepe

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 13 Haziran’da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. Mustafa Gültepe, adaylık kararını 30’a yakın birlik ve sektör kurulu başkanının katıldığı basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda dikkat çeken ise rakip adayların desteği oldu. Rakip adaylarla yapılan ittifak görüşmeleri neticesinde Gültepe ismi öne çıktı. Başkan adaylığını düşünen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Gültepe ile ittifak kurdu. İstanbul Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç adaylığını resmi olarak bildirmişti. Ancak dün Mustafa Gültepe’nin adaylığını desteklediğini açıkladı. Üç isim de Gültepe’nin seçimi kazanması halinde başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Üç isim fedakârlık yaptı, Gültepe’yi destekledi

Konuşmasında ‘birlik’ vurgusu yapan Gültepe, “Bugün dayanışmanın güzel bir örneği için bir aradayız. Bu süreçte Ahmet Güleç Başkan büyük fedakârlıkta bulundu. Kendisine, Çetin Tecdelioğlu ve Adil Pelister başkanlara da şükranlarımı sunuyorum” dedi. Birliklerinin önemli bir kısmında başkanlık için kendisinin adaylığı üzerinde bir uzlaşma sağlandığını belirten Gültepe, gönüllerin adayı olduğunu söyleyerek, “100 bin kişilik ihracat ailesinde bu görevi lâyığı ile yürütecek çok sayıda arkadaşımız olduğunu biliyorum” diye ekledi. Gültepe, “Arkadaşlarımızla uzun değerlendirmelerimiz oldu. Birlik başkanlarımızla konuştuk ve sonunda bir karara vardım. İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyorum. Üretimde ve ihracatta 30 yılı aşkın birikimimi, İHKİB’de 4 yılı başkanlıkla geçen 17 yıllık deneyimimi, ihracat ailemizle paylaşmak, küresel ticaretteki büyük dönüşüme vizyoner bir bakışla ihracatçımızı hazırlamak, süreci ülkemiz adına fırsata dönüştürecek şekilde TİM’in konumunu güçlendirmek istiyorum.”

“Ortak aklı ve katılımcılığı esas alacağız”

İstanbul ve Anadolu’dan çok sayıda birlik ve sektör kurulu başkanının desteğini alan Gültepe, seçilmesi halinde küresel ticaretteki büyük değişim ve dönüşümü fırsata çevirmek için TİM’in konumunu güçlendireceğini bildirdi. Kapsayıcı ve katılımcı bir TİM oluşturmak istediğini vurgulayan Gültepe, seçilmesi halinde ortak aklı ve katılımcılığı esas alacağının altını çizdi. TİM Başkanlığına aday olurken herkese eşit mesafede olmaya özellikle özen gösterdiğini vurgulayan Gültepe, “Kısır tartışmaların içinde kaybolmayan, proje geliştiren, ihracatı büyüten, TİM’i güçlendiren Türkiye’yi zenginleştiren bir anlayışın sesiyiz. Bizim bir davetimiz var: Gelin birlikte başaralım. Dünya ticaretinde bayrağımızı daha da yükseklerde dalgalandıralım. Kazanan insanımız olsun, ihracatımız olsun, Türkiye olsun” dedi.

Gültepe, hedefl erini ise şöyle sıraladı: “Global rekabet gücü yüksek, yenilikçi, yaratıcı, teknoloji odaklı, katma değer geliştiren yapı inşa edeceğiz. Tüm sektörlerimizi yeşil mutabakata hazır hale getireceğiz. Veriye dayalı çevik, stratejik yönetim ekosistemini geliştireceğiz. Dijital TİM Platformu ile sektörlerin dijital olgunluk seviyelerinin ölçümünü yapacağız. Türkiye’nin üretim kapasitesinin ve yaratıcı gücünü dünyaya tanıtacağız. Uluslararası networklerle doğru iş birlikleri kuracağız. Şeff afl ığı, paylaşımcılığı, kapsayıcılığı ve ortak aklı esas alacağız. Yeni nesil teşviklerin uygulamaya geçirilmesi için çalışacağız. Marka ekonomisini güçlendirecek projeler geliştireceğiz. Küresel ihracattaki payımızı yüzde 50 artıracağız.”

TİM başkanlığı sürecinde neler yaşandı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimleri için birçok isim konuşulurken, yapılan ittifaklar sonucunda ortak adaylar oluşmaya başladı. Mevcut TİM Başkanı İsmail Gülle’nin kendi sektörü olan tekstil sektör kurulunda başkan veya başkan yardımcısı seçilemediği için aday olma şansı kalmadı. Bu gelişmenin üzerine ilk resmi adaylık açıklamasını İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç yaptı. Güleç’in ardından İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’nin isimleri konuşuldu. Önce, Tecdelioğlu ve Pelister, ardından da Güleç, Mustafa Gültepe’nin başkan adaylığı konusundan mutabık kaldı. Bu üç isim de Gültepe’nin başkan seçilmesi halinde başkan yardımcılıklarını üstlenecek.

Poyraz çalışmalarını sürdürüyor, ittifak ihtimali masada

Gültepe’nin adaylığını açıklamasının ardından aday olacağı konuşulan isimlerden diğeri İklimlendirme İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Salih Zeki Poyraz. Çalışmalarını sürdüren Poyraz’ın da Gültepe ile ittifak yapabileceği ve TİM’in seçime tek başkan adayı ile girmesinin muhtemel olduğu kulislerde konuşuluyor. Tekstil sektöründe de ittifak için adımlar hızlandı. Sektör kurulundan başkan adayı çıkarmak isteyen sektör temsilcileri, Gültepe ismine sıcak bakıyor. Tekstil sektörünün de Gültepe’ye destek veren bir açıklama yapması bekleniyor. TİM seçimleri, 13 Haziran Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.