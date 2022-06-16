TİM'de Mustafa Gültepe dönemi başladı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM'de başkanlık devir teslim töreni Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapıldı. TİM Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gültepe, görevi önceki başkan İsmail Gülle'den devraldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM olarak ortaya koymuş oldukları birlik ve beraberliği, tüm ihracatçılar adına bundan sonra da hep birlikte devam ettireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıl İsmail Başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İsmail Başkan hiç durmadan, 24 saatini vererek elinden geldiği kadarıyla her şeyi yapmaya çalıştı. TİM, İsmail Başkan döneminde herkese açıktı. Herkes çok rahat bir şekilde derdini, sıkıntısını anlatabiliyordu. İsmail Başkan ile bizler de elimizden geldiği kadarıyla bu sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Koltuklar gelip geçici, esas işimiz kendi işimiz. Kendi işimiz ve işlerimiz olmadan buralarda görev yapmak zor. Önce kendi işimizde iyi olmalıyız ki son 21 ayın 19'unda olduğu gibi rekorları sürdürebilelim. İhracatçılar Meclisi vizyonunu ortaya koymalı, biz şirketler ve birlikler olarak onlardan gelen bilgiler doğrultusunda stratejileri belirleyerek, Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde beraberce çok farklı konumlara getirmenin çalışmalarını yapalım. Görev büyük bir görev, zorlu bir görev. Bunun farkındayız. Ama inanıyorum ki birlikte her sektörü ayrı ayrı değerlendirerek, ayrı ayrı çalıştaylar yaparak Türkiye'yi beraberce ortaya konmuş olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaştıracağız. Görevimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni, ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak."

"Hoşgörünün, istişarenin egemen olduğu bir genel kurul yaşadık"

Eski TİM Başkanı İsmail Gülle de törendeki konuşmasında, "Güzel işler yaptık. Bugün oluşturduğumuz şu atmosfer bile başlı başına bir hikayedir. Gerçekten örnek bir genel kurul oldu. Hoşgörünün, istişarenin egemen olduğu bir genel kurul yaşadık. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Onu da bırakabildiysek o da bizim mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Başkanlık sürecinde, Mustafa Gültepe ile 4 yıl beraber görev yaptıklarını hatırlatan Gülle, "Kendisi çok uzun zamandır ihracatın içinde. Oluşturacağı yeni yönetimiyle başarılı işler yapacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışı herkesin aynı anda start aldığı ve bayrağı diğerine yetiştirmek adına süratle koşup bir önde bekleyen arkadaşına bırakmasıdır. Biz bu görevi yaptık. Bir aile sıcaklığı içinde bu işleri yaptık. Görev sürecimizde benimle birlikte görev yapan bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.