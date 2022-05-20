TİM’de seçim tartışmaları büyüyor

İMAM GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimlerini yakından ilgilendiren ve 18 Mayıs’ta gerçekleştirilen Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu seçiminin yankıları devam ediyor. Seçimde başkanlık görevine Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci getirilirken, TİM Başkanı İsmail Gülle, yeniden aday olabilmesi için gereken sektör başkan yardımcılığı görevine seçilememişti.

Tartışmalar devam ederken, İsmail Gülle konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gülle, 14 kişilik kurulda başkanlığa üç kişinin aday olduğunu belirterek, “Bazı zarflarda iki koy kullanıldı. Ben 5 oy alarak başkan yardımcısı seçildim” dedi.

Sektör kurulu başkanı ve iki başkan yardımcısı için oylama yapıldığını belirten Gülle, “Kurulumuz 14 temsilciden oluşuyor. İlk oylama başkan adaylığı için yapıldı. TİM başkanı olduğum için sektör kurulu başkanlığına aday olmadım. Oy çokluğu ile Fikret Kileci başkan oldu. 2’nci turda başkan yardımcıları için oylama yapıldı. Dünyanın neresinde olursa olun matematik ve rakamlar kesindir. 3 adayın olduğu, 14 kişinin oy kullandığı denklemde 5 oy alan kişinin başkan yardımcılığı geçerlidir” dedi.

“Yönetmeliğe göre başkan yardımcısıyım”

Seçimde 23 oy çıktığına da dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: “Gördüğümüz tablo şaşırtıcıdır. Bazı zarflarda iki oy çıktı. Bu oylar geçersizdir. Her kişinin bir oy hakkı vardır. Seçimlerin nasıl yapıldığı ve oy verme şekli ilgili tutanakta bellidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 23,27 ve 45’nci maddeleri net bir şekilde tarif edilir. Bu dayanakla sektör kurulundan başkan yardımcısı olarak seçildim. Ya bu şekilde kabul edilmesi lazım ya da yeniden seçim yapılması lazım.”

“Bu tartışmaları değil ihracatı konuşmak isterdim” diyen İsmail Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: “Sektör kurulunda uygulanan mevzuat hükümleri, ihracatçı birlikleri seçimlerinde de aynı şekilde uygulandı. 61 ihracatçı birliği seçimlerinde de taraf gözetmeksizin her birine eşit mesafede yaklaştık. Tek arzumuz ekonomiye ihracatla katkı sağlamak, milletimizin yüzünü güldürmek.”

Kileci'den açıklama: Başkan ve yardımcıları belirlendi

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin tekstil sektörü kurulu seçimlerinde bazı zarflardan 2'şer oy çıktığı iddialarını gündeme getirmesinden kısa süre sonra Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci yazılı açıklama yaparak seçim sonucu tartışmalarına son noktayı koydu. Kileci açıklamasında, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı seçimi, 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılmıştır. Seçim sonucunda, sektör kurulu başkanlığına Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci; Başkan Yardımcılıklarına ise Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin seçilmişlerdir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.

İTKİB'in bakanlığa gönderdiği yazıda da Gülle’nin adı yok

BloombergHT'in haberine göre; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği de Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne konuya ilişkin bir yazı gönderdi. Gülle’nin ismine yer verilmeyen yazıda şöyle denildi: "Alınan hukuki mütalaa ve teamül haline gelen diğer İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Sektör Kurulu Seçimlerinde yaptıkları uygulama da göz önünde bulundurularak; Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin için aynı oy pusulasında kullanılan 9’ar adet oyun geçerli sayılması gerektiği mütalaa edilmiştir.”