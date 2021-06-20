TİM'de 'temsil ' düzenlemesi

ANKARA (DÜNYA)



Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerin ana yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, birlik ve TİM’de firmaları temsil edecek kişilerin yetkilendirme kapsamı basitleştirildi.

Yönetmeliğin genel kurullarda temsili düzenleyen 8. Maddesi, genel kurul listesinin hazırlanmasını düzenleyen 12. Maddesi, yönetim kurullarının oluşmasına ilişkin şartları düzenleyen 19. Maddesinde yer alacak, şirketleri temsil edecek kişilerin, “temsil ve ilzama” yetkili olmasına yönelik düzenlemelerden “ilzam” kaldırıldı. Sadece temsil yetkisinin verilmesi ve bunun ispatı yeterli olacak. İlzam yetkisi, bu yetki verilen kişinin temsil ettiği kişi-kuruluşu bağlayıcı kararlar almasına imkan sağlıyor.