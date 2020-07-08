TİM'den ABD'ye 100 bin maske

08 Temmuz 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatçı birlikleriyle beraber "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla başlattığı seferberlik kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD'nin Maryland eyaletine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TİM adına 74 kutu maskeden temsili olarak üç kutu maskeyi Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e törenle teslim etti.

"100 milyar dolar hedefini TİM olarak stratejik bir hedef olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Maryland eyaletine tıbbi malzeme desteği sağlama sözünü tutabilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün ABD, önemli ticaret partnerlerimizden birisi olarak öne çıkıyor. 2019 yılında ABD, ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği beşinci ülke oldu. Bilhassa, COVID-19 küresel virüs salgınıyla mücadelede Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü iş birliğine dayalı yönü bir kez daha kendini kanıtladı. İki ülke arasında ticaret hacminde gözlenen artış sevindirici olsa da Türkiye ve ABD'nin toplam ticaret hacimlerini düşündüğümüzde karşılıklı hedeflerimizin ne olması gerektiğinin de farkındayız. Sayın Büyükelçimizin de bildikleri üzere, ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefini TİM olarak stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşma noktasında Türkiye Lojistik Merkezlerimiz de büyük bir rol üstlenecektir. İngiltere, Dubai, ABD, Doğu ve Batı Afrika'da Lojistik Merkezlerini hızla açarak oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"ABD'nin 165 farklı şehrine 1.000'e yakın hijyen kiti sevk ettik"

Gülle, TİM olarak da iyiliğin birleştirici gücüne inandıklarını vurguladı. Salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi bakımından uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Gülle, "Sadece ABD'ye değil, Çin, Avusturya, İspanya ve Kamerun'a tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. 60'ın üzerinde ülkeye 10 bini aşkın hijyen seti gönderdik. Bunun yanı sıra Meclisimiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu'muzun hayata geçirdiği '#GoodnessFromTürkiye' projesi ile hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek dayanışma ruhunu canlandırmayı hedefledik. Hazırlanan 10 bini aşkın kiti, 60'ı aşkın ülkeye ulaştırdık. ABD'nin 165 farklı şehrine ise bugün itibarıyla bine yakın hijyen kiti sevk etmiş durumdayız. Karşılıklı iş birliğiyle bu salgını hep beraber yeneceğiz."

Kaynak: AA