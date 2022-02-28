TİM’den Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı başlattı. Yıl içinde 7 ayrı bölge için planlanan programın ilki, Marmara Bölgesi için çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, yeşil dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden olan AB'nin geçen yılın son çeyreğinde yaşadığı enerji krizinin, yürürlükte olan politikalar üzerine tartışmalara neden olduğunu, Türkiye'nin bu alanda enerji güvenliğini sağlayacak adımlarla yoluna devam ettiğini, enerji güvenliği tam anlamıyla sağlandıktan sonra yeşil dönüşüm sürecinin de hız kazanacağını bildirdi.

Üretimi ve ihracatı sürdürülebilir bir zemine taşımak gerektiğini belirten Gülle, bu kapsamda 12 ana hedefle TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anlattı.

Eylem planında öne çıkan hedeflerinden birinin Sıfır Atık Projesi'ni ihracattaki her sektöre taşımanın olduğunu aktaran Gülle, bu hedef doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurduklarını, Yeşil Finansman’ın çalışmalarının kilit noktasını oluşturduğunu kaydetti.

“Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne hazır olmak çok önemli”

İlgili bakanlıklar, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla bu yıl içinde TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları düzenleyeceklerini anlatan Gülle, “Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz programımızın ilkini ihracatımıza en büyük oranda katkıyı sağlayan Marmara Bölgemiz ile başlattık. En çok ihracat yapan Marmara'nın ihracatı 143 milyar dolar. Bölgede ciddi bir yoğunlaşma var. Toplam ihracatımızın yüzde 64'ünü Marmara Bölgesi tek başına gerçekleştiriyor. AB, Marmara'nın en çok ihracat yaptığı bölge. Bu anlamda, AB tarafından 2026'da uygulanmaya başlanacak Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne bölgemizdeki ihracatçıların hazır olması son derece önemli.” şeklinde konuştu.

Eğitim programları diğer 6 bölgede de gerçekleştirilecek

Eğitim programlarını diğer 6 bölgede de hayata geçirerek ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacaklarını kaydeden Gülle, programa ilişkin şu bilgileri verdi: “Bakanlıklarımızın desteğiyle, son derece bilgilendirici bir program hazırladık. Gerçekleştireceğimiz eğitimde, alanında yetkin uzmanlarımız, Çevre ve İklim Değişikliği Alanında Bakanlık Uygulama ve Destekleri, Sera Gazı Hesaplaması, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi, Endüstriyel Atık Sular ve Membran Teknolojileri, Marmara’nın Bugünü ve Suyun Geleceği, İyi Uygulama Örnekleri gibi birçok konuda firmalarımıza ve girişimcilerimize, bilgi ve tecrübelerini aktaracaklar. Eğitim programımızı, ihracatçılarımızın taleplerine ve sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tasarladık."