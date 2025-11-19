TİM'den DHL işbirliği ile 28 ülkeye indirimli sevkiyat desteği

DHL Express Türkiye'nin İstanbul Havalimanı Kargo Bölgesi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Gültepe, Türk firmalarının ABD, Kanada, Meksika, Hollanda, Belçika, Danimarka, Çin, Hindistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye ürünlerini 3 ay boyunca yüzde 59'a varan indirimlerle sevk edeceğini açıkladı.

Küresel lojistik sektörünün her yıl daha stratejik bir önem kazandığını dile getiren Gültepe, 2024 yılında dünya lojistik sektörünün büyüklüğünün 10 trilyon dolara ulaştığını, 2025'te 11,2 trilyon dolar; 2028 yılı itibarıyla da 16 trilyon dolara ulaşacağını vurguladı.

Gültepe, "Lojistiğin bu ölçekte büyümesi sadece taşımacılığı değil, tedarik zincirlerinde hız, verimlilik ve dijitalleşmeye dayalı dönüşümü de beraberinde getiriyor. Türkiye bu dönüşümün merkezinde yer alabilecek eşsiz bir konuma sahip. Yaklaşık 1,5 milyar nüfusa veya 8,6 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bu stratejik avantajla taşımacılık sektörümüz 2024 yılında 39 milyar dolara ulaştı." yorumunu yaptı.

Gültepe şöyle devam etti:

"Bu hacmin 2025 yılında 48 milyar dolar 2028'de 78 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülkemiz önemli bir üretim ve ihracat üssü, yakın coğrafyamızda Türkiye kadar güçlü Türkiye kadar geniş yelpazede ve Türkiye kadar kaliteli üretim kapasitesine sahip başka bir ülke bulunmuyor. Ancak küresel rekabette sadece kaliteli üretim yetmiyor. Siparişi hızlı, güvenli ve en düşük maliyetten ulaştırmamız gereken noktaya ulaştırmamız lazım. Ürünü bir gün erken teslim edebilen rekabette avantaj elde ediyor. Lojistik maliyetini azaltan firma rakiplerine göre daha avantajlı kalabiliyor."

Gültepe, "Önümüzdeki yıllarda bu yük çok daha fazla artacak. Çünkü biz uzun vadede Türkiye'yi en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hedefe giden yolda lojistiğin stratejik önemini bildiklerini dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bilinçle lojistik sektörüyle birçok alanda iş birlikleri yapıyoruz. Hazır giyim ve tekstil birliklerimizle gerçekleştireceğimiz karbon ayak izinin takibi ve azaltılması projesinde de lojistik sektörü paydaşlarımız arasında yer alıyor. Ay sonunda başlatacağımız projeyi Avrupa Birliği'nin hibe desteğiyle yürüteceğiz. İhracatçılarımızın lojistik maliyetini düşürmek için sektörün önde gelen oyuncuları ile iş birlikleri yapıyoruz. Türk Hava Yolları'yla (THY) bugüne kadar imzaladığımız 6 protokolle hava kargo taşımacılığında ihracatçılarımıza önemli bir indirim avantajları sağladık. Bugün de DHL Express ile önemli bir iş birliğini başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Türkiye, büyüme potansiyeli en yüksek 20 ülke arasında"

DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Demiroğlu ise TİM bünyesindeki bütün ihracatçıların kendileri için Türkiye adına ekonomik anlamda değer oluşturan, Türkiye'yi geleceğe taşıyan şirketler olduğunu dile getirdi.

Onlar ile büyümek, onlara destek olmanın kendi önceliklerinden biri olduğunu belirten Demiroğlu, "Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak için hepimiz sorumluyuz. Biz özellikle taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket olarak sorumluyuz. Dolayısıyla bu tür stratejik iş birliktelikleri çok önemli." dedi.

Demiroğlu , Özellikle Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika kıtasının ihracat noktalarını global çerçevede dünyada lojistik işi yaptıkları için çok iyi bildiklerine vurgu yaptı ve bu rotaları kapsayan kampanya olmasını arzuladıklarını belirtti.

"Özel fiyatlandırma olacak. Maliyet avantajı oluşturarak, özellikle hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada ekonomi ve enflasyonla ilgili gerçekler varken, şirketlere maliyet avantajı sağlayarak ihracatta rekabetçi olmaları adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Operasyonel verimlilik sağlayarak aslında bu maliyetleri düşürmek için de kendi adımıza çalışıyoruz." yorumunu yapan Demiroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın 220 ülkesinde faaliyet gösteren bir şirketiz. Biz sadece gönderi taşımıyoruz; müşterilerimiz arasında bir know-how da taşımaya çalışıyoruz. Yani bütün dünyada ticaretle ilgili faaliyetleri gören, yöneten ve bunlara destek olan bir firma olarak, Türkiye'deki müşterilerimize ihracatlarında danışmanlık da sunmaya çalışıyoruz. Genel perspektifimiz bu. Bu anlamda yapılan işbirliği çok önemli. Önümüzdeki 5 yılda dünyada büyüme potansiyeli daha yüksek olan ülkeler belirlendi; 20 tane ülke tespit edildi. Türkiye de bunlardan bir tanesi."