TİM'den Sürdürülebilirlik Eylem Planı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) TİM Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" sloganıyla hazırlanan TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı.

Tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılar olarak yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamdolsun bunu hep birlikte başardık. İhracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi ise vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir. Geçtiğimiz yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdik. Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde." ifadelerini kullandı.

Hedef, her alanda sürdürülebilir Türkiye

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda 12 ana hedefin yer aldığını belirten İsmail Gülle, bu hedeflerin sürdürülebilirlik noktasında Türkiye'yi markalaştırarak "her alanda sürdürülebilir Türkiye" hedefine ulaştıracağını belirtti.

Gülle, 12 ana hedefin "TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu", "İhracatta Sıfır Atık Seferberliği", "Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları", "Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları", "Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım", "İleri Arıtma Teknolojileri", "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi", "Standardizasyon Uygulamaları", "Sertifikasyon Uygulamaları", "Yenilenebilir Enerji Kaynakları", "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam", "Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik" başlıklarıyla belirlediklerini aktardı.

Kaliteli, katma değerli ihracat hedefiyle sanayide dijital dönüşümü destekleyeceklerini kaydeden Gülle, "Bu vizyonu ortaya koyan ve 'sürdürülebilirlik' başlığında ilklere imza atan TİM Kadın Konseyimizi tebrik ediyorum. İnşallah Eylem Planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda dünyayı tüketmeden dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek." dedi.

TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu oluşturulacak

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'ndaki 12 ana hedef hakkında bilgi veren Gülle, şunları kaydetti: "İlk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu'nu oluşturmak. Eylem Planı doğrultusunda TİM olarak oluşturacağımız kurul ile sektörlerimizin ilerleme sürecinin takipçisi olacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip etme şansına sahip olacağız. Ayrıca Bilim Kurulu'na bağlı sektör kurulları oluşturarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek, yıl sonunda Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayacağız. İkinci hedefimiz, Sıfır Atık Projesi'ni ihracatımızdaki her sektöre taşımak. Bu kapsamda, işletmelerin atık envanterinin oluşturulması ve ortak bir platformda birleştirilmesi, değerlendirilmesi, firmalara teknik envanter sağlanması konularında liderlik edeceğiz. Ayrıca atıkların minimize edilmesi, atıktan enerji elde edilmesi ve ihracatçılar için atık yönetimi iş modeli geliştirilmesine ilişkin mentorluk vereceğiz."

"Dijital Mentorluk ve Eğitim" programlarıyla, sürdürülebilirlik ekosistemini oluşturacaklarını, bu hususta, Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında pek çok eğitim ve proje planladıklarını anlatan Gülle, Eylem Planı'nda yer alan diğer hedeflere ilişkin şunları söyledi: "Hedeflerimizden biri, son günlerde Marmara Denizi'nde yaşanan tabloyla gündemde daha da öne çıkan 'ileri arıtma teknolojileri' alanında. Bu minvalde, ileri derece arıtma teknolojileriyle mevcut altyapının iyileştirilmesi ve sanayi tesisleri atık sularının değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştireceğiz."