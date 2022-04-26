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TİM'den üyelerine güvenlik uyarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, üyelerini bilgi güvenliği konusunda uyardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması konusunda üyelerini uyardı.

TİM'den yapılan açıklamada, "tim@tim.com ve/veya benzeri adreslerden kurumumuz tarafından atılmış gibi gösterilen e-postaların Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu nedenle, @tim.org.tr uzantısı dışında gelen e-postaların dikkate alınmaması, e-posta ile birlikte gelen eklerin açılmaması, e-postada yer alan linklere tıklanılmaması ve istenilen bilgilerin iletilmemesi büyük önem arz etmektedir. Bu e-posta saldırıları ile ilgili gerekli hukuki ve teknik süreçler başlatılmıştır. Siz ihracat ailemizin değerli üyelerine önemle duyurulur."