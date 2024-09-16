Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini belirledi: Türkiye'den dört dev listede

Time dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En İyi Şirketleri 2024" listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den dört dev şirket yer aldı. Listenin zirvesinde California merkezli teknoloji devi Apple bulunuyor. Apple'ın genel skoru 97,75 olarak belirlendi.

Time dergisi ve Statista şirketleri çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performanslarına göre değerlendirdi.

Time dergisinin "Dünyayı Değiştiren Şirketler" olarak tanımladığı organizasyonlar arasında Türkiye'den Sabancı Holding, Koç Holding, Akbank, Enka İnşaat ve Sanayi yer aldı.

Genel skora göre Sabancı Holding 405. sırada yer alarak Türkiye'den sıralamaya en tepeden giren kurum oldu. Sabancı Holding'in genel skoru 87,78 oldu.

Sabancı Holding'i 87,74 skoruyla Koç Holding izledi. Koç Holding'ın sıralamadaki yeri ise 499 oldu.

Türkiye'den listeye giren Akbank'ın skoru 81,97, sıralaması ise 820 olarak belirlendi.

Enka İnşaat ve Sanayi'nin skoru 79,67, sıralaması da 887 oldu.

Sabancı örnek gösterildi

Sabancı Holding'in yüzde 44 oranında kadın yönetim kurulu üyesi bulunması, dünya çapında örnek gösterilen bir başarı olarak değerlendirildi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, başarının sadece finansal tablolarla sınırlı olmadığını, sürdürülebilirlik ve çalışan memnuniyetine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Alper, şirketin kültürel ve operasyonel dönüşümünün dünya çapında takdir edilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.