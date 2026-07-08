TİM'in yeni yönetim kurulu belli oldu: İhracatın zirvesinde ‘kimya’ bozuldu

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

TİM’in yeni dönem Yönetim Kurulu’nda Türkiye’nin lokomotif sektörlerini temsil eden güçlü isimler yer alırken, otomotivden sonra 30 milyar doların üzerindeki ihracatıyla ikinci sırada bulunan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen herhangi bir isim yönetime giremedi.

Kimya sektörü, önceki dönemde İKMİB eski Başkanı Adil Pelister tarafından temsil ediliyor, Pelister başkan vekilliği yapıyordu. Geçen hafta yapılan TİM sektör konseyi başkanlığına İKMİB Başkanı İbrahim Vefa Aracı seçilememiş, sektörü temsil hakkı AKMİB Başkanı Saadettin Çağan’a geçmişti.

Kulislerde, TİM adaylık sürecinde Adil Pelister’e destek vermediği için Aracı’ya karşı içerde tepkiler oluştuğu iddia edilirken, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği dillendiriliyor.

TİM’in yeni Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler ise şöyle; Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri), Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları), Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demir Dışı Metaller), Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi), Ahmet Öksüz (Tekstil ve Hammaddeleri), İbrahim Pektaş (Çelik), Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii), Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve Sebze Mamulleri), Hüseyin Memişoğlu (Hazır Giyim ve Konfeksiyon), Orhan Gazi Yiğitbaşı (Hizmet), Cem Seven (Gemi, Yat ve Hizmetleri), Celal Kadoğlu (Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri), Ali Can Yamanyılmaz (Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller), Erdem Çenesiz (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri), Ömer Celal Umur (Tütün). Ahmet Güleç, Ahmet Öksüz, Baran Çelik, Çetin Tecdelioğlu, Kutlu Karavelioğlu, Ali Can Yamanyılmaz ise Başkan Vekili olarak görev yapacak.

Bu yeni kadro, önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye’nin ihracat vizyonunu yönetmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için çalışmalarına devam edecek.