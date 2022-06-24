TİM'in yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. TİM Başkan Vekilliği görevine Adil Pelister, Çetin Tecdelioğlu, Ahmet Güleç, Fikret Kileci ve Kutlu Karavelioğlu getirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla gerçekleştirilen TİM'in ilk yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
TİM'den yapılan açıklamaya göre, ilk yönetim kurulu toplantısı, Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Bu çerçevede TİM Başkan Vekilliği görevine Adil Pelister, Çetin Tecdelioğlu, Ahmet Güleç, Fikret Kileci ve Kutlu Karavelioğlu getirildi.