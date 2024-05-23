Timothy Ash, Bakan Şimşek'i 'rönesans adamı' olarak tanımlarken, Türk ekonomisini övdü

Gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.

Ash, X (Twitter) hesabından bugün dikkat çeken mesajlar paylaştı. Türkiye'de verimli piyasa döngüsünün görüldüğünü ifade eden Ash, “Piyasalar Şimşek’in planını satın alıyor. Portföy girişleri sağlıyor, TL’yi destekliyor, dezenflasyon sürecine yardımcı oluyor, rezerv birikimi sağlıyor, güven oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Timothy Ash, uluslararası bankaların Türkiye’ye yönelik görüşlerindeki değişimi ise “olağanüstü” olarak nitelendirirken CITI, Bank of Amerika, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın inanılmaz derecede olumlu görüşler ortaya koyduğunu ifade etti.

Ash, “Citi, Türk piyasaları için ‘rönesans’ anından bahsediyor. Bir yıl önce Türkiye yatırım yapılamaz olarak görülüyordu” ifadelerini kullanırken, Bakan Şimşek’, ‘rönesans adamı’ olarak tanımladı.