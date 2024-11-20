Timothy Ash'ten tepki çeken uyarı: Asgari ücret artışı yüzde 30’un üzerine çıkarsa enflasyon düşmez

İngiliz ekonomist Timothy Ash, CNBC-e canlı yayınında Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtlayarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ash, TCMB’nin faiz indirimi kararında acele etmemesi gerektiğini belirterek, enflasyonla mücadelede maliye politikalarının ve asgari ücret kararlarının belirleyici olacağını ifade etti.

Timothy Ash, “Bana Türkiye’nin mevcut ekonomik göstergelerini gösterseniz, politika faizlerinin şu anki seviyelerde kalması gerektiğini söylerdim. Faizlerin hızlı bir şekilde düşürülmesi yanlış olur” dedi.

Ash, büyümeyi yavaşlatmadan enflasyonu düşürmenin zor olduğunu vurgulayarak “Şahin politikayı ne kadar erken uygularsanız, enflasyonu o kadar hızlı düşürebilirsiniz. Ben olsam faiz indirimi için mart ayını beklerdim” diye konuştu.

"Asgari ücret kararını beklemek şart"

Türkiye’deki maliye politikasının enflasyon üzerindeki etkilerine değinerek, bütçe açığının GSYH’nin yüzde 5’i seviyesinde olduğunu ve bunun enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını belirten Ash, “Asgari ücret artışı yüzde 30’un üzerine çıkarsa enflasyonu düşürmek imkansız hale gelir. TCMB’nin faiz indirimi öncesinde bu kararı görmesi lazım” dedi.

Enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu hatırlatan Ash, büyümeden ödün verilmeden enflasyonu kontrol altına almanın güç olduğunu belirtti.

Ash, “2025’e kadar sıkı para politikası uygulanmalı. İlk faiz indirimi için uygun zaman şimdi değil” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomiye ve trump’a ilişkin değerlendirmeler

Ash, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın muhtemel ikinci dönemine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Trump’ın agresif ticaret politikalarının güçlü bir dolara yol açabileceğini söyleyen Ash, bunun gelişmekte olan piyasalara olumsuz etkiler yapabileceğini ifade eden Ash, “Trump değişken bir karakter, ancak Türkiye’nin bu süreçte önemli dersler çıkardığını düşünüyorum” dedi.