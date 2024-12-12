Tip 1 Diyabet hastası çocukların kan şekeri sensörü SGK kapsamında!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, diyabet hastalığı ile mücadele eden çocuklara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjde verdi.

Tip 1 Diyabet hastası çocukların kan şekeri takibinin çok daha konforlu şekilde yapılmasını sağlayacak ‘Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi' Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine dahil edildi.

Bilimsel Komisyon’dan onay alacak ölçüm cihazları artık uzman hekimlerin verdiği reçeteyle kısa sürede medikallerden temin edilebilecek.