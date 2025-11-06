Tıraş ve saç kesme makinelerine ithalat gözetimi getirildi
Ticaret Bakanlığı, tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulaması başlattı. Buna göre birim gümrük kıymeti adet başına 10,5 dolar olarak uygulanacak. Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı, tıraş ve saç kesme makineleri ithalatında gözetim uygulaması başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.
Yeni düzenlemeyle söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 10,5 dolar olarak belirlendi. Gözetim uygulaması, ileriye dönük ithalat işlemlerinde geçerli olacak.
Tebliğ, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
