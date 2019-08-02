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Tırsan'ın Adapazarı kampüsü teknoloji üssü oldu

Adapazarı üretim kampüsünde Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik Low-Bed fabrikasını faaliyete geçiren Tırsan, tek tesiste 4 mega fabrika konsepti ile Avrupa’da liderliğe oynuyor.

Tırsan'ın Adapazarı kampüsü teknoloji üssü oldu
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